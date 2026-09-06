Военный оркестр Минобороны РФ выступит в Пыталово 11 сентября

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ из Москвы выступит на площадке у Дома культуры для жителей и гостей города Пыталово 11 сентября в 18:30, сообщила глава Пыталовского округа Вера Кондратьева в своем канале в мессенджере Мах.

Афиша: Михаил Ведерников / Мах

«Зрителей ждёт яркое музыкально-театрализованное шоу, в котором мощь духовых инструментов соединится с историей и традициями», — отметила глава муниципалитета.

Праздничные выступления военных оркестров в рамках музыкального фестиваля состоятся в Гдове, Невеле, Палкино, Печорах, Пыталово, Себеже и в Псковском муниципальном округе 11 сентября.

Вход – бесплатный.

V Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт в Псковской области с 11 по 13 сентября. Фестиваль духовых оркестров стал ежегодным событием на Псковской земле за последние 5 лет.