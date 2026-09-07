Большую коллекцию старинных предметов крестьянского быта получил в подарок музей-заповедник «Михайловское»

Большую коллекцию из 56 старинных, конца XIX — начала ХХ века предметов русского крестьянского быта передали Государственному музею-заповеднику Александра Пушкина «Михайловское» создатели многосерийного художественного фильма «Война и мир». Этот поистине царский подарок заповедник получил от исполнительного продюсера картины Татьяны Дмитриевой после завершения съёмок, проходивших в музее нынешним летом.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказал хранитель музея «Пушкинская деревня» Вячеслав Козмин, съёмки в музейных интерьерах проходили и днём, и ночью, а после их завершения Татьяна Дмитриева обмолвилась о намерении передать богатый реквизит для воссозданной в «Михайловском» типологической псковской крестьянской усадьбы пушкинского времени.

«Подарок нам собирали в течение полутора месяцев, и нам даже показалось, что течение изменило русло. Но вдруг — звонок от Татьяны. Свершилось! Роскошные в своей первозданной народной красоте предметы прибыли в музей-заповедник “Михайловское”», — говорит Вячеслав Козмин. В коллекции — керамическая, деревянная и плетёная посуда, лари и корзины, колёсная прялка, рыболовные остроги, сельскохозяйственные инструменты, среди которых есть даже редкий образец двуручной косы — косы, в косовище которой на разной высоте вдолблены две рукоятки, пояснил хранитель. Это позволяет косцу совершать более мощные и при этом надёжнее контролируемые взмахи и, как следствие, эффективнее работать на больших участках или при густой поросли.

По словам Вячеслава Козмина, полученные предметы — не новодел, выполненный «под старину» специально для съёмок, а подлинные вещи. Для работы над деревенскими сценами «Войны и мира» их приобрели у известного вологодского коллекционера. Теперь, надеется хранитель, можно будет реализовать давнюю мечту: создать в «белой избе» на бугровском подворье экспозицию, посвящённую псковскому свадебному обряду. Её планируют выстроить по мотивам народных песен, записанных Александром Пушкиным в Михайловском. Как известно, тетрадь с этими записями в конце 1833 года поэт передал известному фольклористу и археографу, писателю Петру Киреевскому. Напомним, что в «Михайловском» не раз обращались к изучению этого материала, а музейный проект «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или “Тетрадка псковских песен, записанных с голоса...“» — реконструкция записанных Пушкиным песен в их живом звучании — стал одним из победителей Первого всероссийского конкурса региональных проектов «Культурная мозаика».