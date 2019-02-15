ЖКХ

Порховский полигон после строительства экотехнопарков ждет рекультивация - Сергей Грахов

Все населенные пункты будут охвачены регоператором по обращению с ТКО ориентировочно к маю, до некоторых пока спецтранспорту никак не добраться. Счета же на данном этапе за услугу по вывозу и утилизации мусора выставляются только тем, у кого мусор действительно вывозится, остальные пока квитанции не получают. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе парламентского часа на очередной сессии областного Собрания сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

«Пока у нас переходный период, к сожалению, недочеты случаются, приходится отрабатывать их в ручном режиме, потом неточностей не будет», - заверил он.

Также Сергей Грахов заверил, что порховский полигон ждет рекультивация, и размещение мусорного полигона будет осуществлено в более подходящем месте. «Это произойдет, когда будут реализованы планы по экотехнопаркам - их основная цель как раз сократить количество полигонов и сократить количество отходов, которые мы на них выгружаем», - пояснил он.

Однако депутаты отнеслись к этому заявлению достаточно скептично, посчитав, что подобрать новый полигон на территории региона будет довольно проблематично.