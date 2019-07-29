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В комитете по строительству и ЖКХ Псковской области рассказали, как выбрать добросовестную проектную организацию

01.08.2019 11:59|ПсковКомментариев: 0

В комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области сообщили, на что жителям региона обращать внимание, чтобы выбрать добросовестную проектную организацию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 1 августа председатель комитета Сергей Грахов посоветовал жителям, чтобы они, перед выбором проектной организации, ознакомились с реестром недобросовестных поставщиков.

«Перед тем, как выбрать себе проектную организацию, собственники могут узнать о качестве работ таких организаций. Для этого нужно посмотреть, есть ли претендующая организация в реестре недобросовестных поставщиков и учредителей,  - отметил Сергей Грахов. -  Обычно в этом реестре - очень нерадивые поставщики, которые попали в этот список, потому что так решила федеральная антимонопольная служба. Иногда учредитель просто вывеску меняет. Было - "Рога и копыта", а стало - "Копыта и рога". Надо смотреть, кто учредитель! И если учредитель есть среди недобросовестных - я бы не рискнул с ним связываться».

Кроме того, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области добавил, что добросовестная проектная организация может помочь жителям сэкономить на плате за жилищно-коммунальные услуги: подсчитает, что при каких условиях будет стоить, какая будет экономия.

Теги: #ЖКХ #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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