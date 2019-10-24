ЖКХ

Аварийно-диспетчерская служба псковского «Горводоканала» работает в усиленном режиме

Аварийно-диспетчерская служба МП Пскова «Горводоканал» перешла на работу в усиленном режиме. В соцсети Instagram на страничке предприятия появилось сообщение, что это вызвано последствиями, которые 27 октября оставил усилившийся в городе ветер.

Источник: страничка «Горводоканал», Instagram

«Если вы наблюдаете аварийные ситуации, связанные с водоснабжением или канализацией - просим обращаться по телефону 79 - 20 - 60», - говорится в сообщении.

Кроме того, 28 октября на этой страничке «Горводоканала» появился пост, что сотрудники предприятия ликвидируют последствия непогоды на собственных объектах.

Источник: страничка «Горводоканал», Instagram

«В основном обошлось без серьезных последствий. Однако несколько деревьев на территории цеха очистных сооружений все же повалило», - уточняется в посте.