Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Подарки Для настоящих мужчин
Яркий детский праздник в Kids Mall
Легендарный БГ в Пскове!
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 21.02.2020 16:223 Долги предприятий ЖКХ: Уравнение, решаемое за счет граждан 05.03.2020 20:302 Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт 05.03.2020 19:201 В Середке Псковского района будут газифицированы несколько улиц 05.03.2020 10:440 Вопросы реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры региональные власти обсудили с представителями Фонда ЖКХ 05.03.2020 10:080 В подвале многоквартирного дома в Заплюсье прорвало трубу, аварию не устраняют уже три недели 05.03.2020 08:310 Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
 
 
 
Самое популярное 01.03.2020 11:0117 Тарифы на электроэнергию будут считать по-новому 01.03.2020 15:3118 Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии. ФОТО 02.03.2020 08:140 Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта 01.03.2020 13:573 Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе 29.02.2020 16:0214 1 марта президент России совершит рабочую поездку в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт

05.03.2020 20:30|ПсковКомментариев: 2

Более 35 млн рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт взыскано в настоящее время судами в пользу Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области информирует граждан о предоставлении рассрочки платежей собственникам помещений, имеющим большую задолженность по взносам на капитальный ремонт, формирующим фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, рассрочка платежа предоставляется на срок до 24 месяцев. Услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Петровская, д.51, 5 этаж (время работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00) с письменным заявлением о предоставлении рассрочки (бланк заявления на сайте - http://fkr60.ru/ в разделе «Собственникам»/ «Документы собственникам»).

К заявлению необходимо предоставить:

-копию паспорта;

- копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;

- копии документов, подтверждающих уплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Скан заявления вместе со сканами документов можно также прислать на электронную почту Регионального оператора - info@fkr60.ru.

Напомним, оплата взносов на капитальный ремонт является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах в рамках Жилищного Кодекса РФ. Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с 1 января 2020 года для жителей домов без лифта составляет 7,08 руб за квадратный метр, в оборудованных лифтами многоэтажках - 8,25 руб за квадратный метр.

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 296 человек
05.03.2020, 21:150 У псковского поэта Артема Верле выходит новая книга 05.03.2020, 21:110 ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса 05.03.2020, 21:000 Представители Псковской области подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России. Политика» 05.03.2020, 20:510 Два кладбища в Сосновом Бору поставят на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры
05.03.2020, 20:440 Михаил Ведерников заручился поддержкой Олега Матыцина в реализации инфраструктурных проектов в сфере спорта 05.03.2020, 20:302 Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт 05.03.2020, 20:192 Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ 05.03.2020, 20:150 Судебное заседание по вопросу строительства АЗС возле Мирожского монастыря состоится 18 марта
05.03.2020, 20:070 Ветеринары рассказали, как проверить питомца на коронавирус 05.03.2020, 20:030 Псковская область представит программу по модернизации первичного звена регионального здравоохранения в Минздраве РФ 05.03.2020, 19:560 Комитетом по охране памятников Псковской области проводится работа по установлению историко-культурной ценности территории концлагеря «Шталаг 372» 05.03.2020, 19:400 Региональный Росреестр: заказ выписки поможет минимизировать риски при сделках с имуществом
05.03.2020, 19:201 В Середке Псковского района будут газифицированы несколько улиц 05.03.2020, 19:130 Председатель избирательной комиссии Псковской области и специалисты принимают участие во II Общероссийском электоральном медиафоруме в Петербурге 05.03.2020, 18:555 Конституция-2020: не читал, но… 05.03.2020, 18:430 Воинские захоронения отремонтируют в Дновском районе
05.03.2020, 18:250 Фермерам могут разрешить использовать семена без согласования с селекционерами 05.03.2020, 18:080 Агитационную встречу с учащимися Бежаницкой средней школы провели сотрудники СИЗО-2 05.03.2020, 17:570 Дождь с мокрым снегом обещают псковичам синоптики 6 марта 05.03.2020, 17:550 Фотофакт: «Предупреждающий» стул на улице Кошевого
05.03.2020, 17:460 Партийный проект для молодежи «ПолитСтартап» набирает обороты 05.03.2020, 17:390 «Счастье в конверте» подарит региональная киносеть жителям Псковской области 05.03.2020, 17:310 Более 300 пожаров, в которых погибли 19 человек, произошли в Псковской области за два месяца 05.03.2020, 17:240 Вывоз мусора в предстоящие праздники обсудили на совещании в Пскове
05.03.2020, 17:190 Магазин «Dommo» в ТРК «Акваполис» приглашает на праздничную программу в честь 8 марта 05.03.2020, 17:051 Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето 05.03.2020, 16:550 В России учреждена «Партия прямой демократии», ее генсеком стал основатель World of tanks 05.03.2020, 16:521 Обследование на инвалидность: как бесплатное становится платным
05.03.2020, 16:480 Силуанов назвал «отмирающие» в России профессии 05.03.2020, 16:430 Бюджет Пскова-2019 по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 92,7% 05.03.2020, 16:352 Игорь Романов подал заявку на участие в конкурсном отборе кандидатов в бизнес-омбудсмены 05.03.2020, 16:270 Топиар-фигуры медведя, зайца и лося установят в себежском Сосновом Бору
05.03.2020, 16:210 Организованная Молодежным парламентом фотовыставка «Женщины в войне» открылась в Пскове 05.03.2020, 16:080 Псковские школьники побывали на экскурсии в Лабораторном центре профсоюзного экологического контроля 05.03.2020, 15:580 Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории 05.03.2020, 15:553 Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам»
05.03.2020, 15:480 Проверять готовность к отопительному сезону будут тщательнее 05.03.2020, 15:380 Футбольный клуб «Луки-Энергия» приглашает болельщиков на встречу 05.03.2020, 15:250 За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 500 тысяч рублей 05.03.2020, 15:208 Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами
05.03.2020, 15:160 Госдума РФ приняла закон о возможности получения негосударственных пенсий в 55 и 60 лет 05.03.2020, 15:080 Псковский облсовпроф: Постановление администрации области об оплате учителям работы на ЕГЭ и ОГЭ до сих пор не опубликовано 05.03.2020, 14:559 Псковский завод «Титан-Полимер» обсудил с псковским бизнесом направления возможного сотрудничества 05.03.2020, 14:511 Ключевые шаги в развитии образовательной среды обсудили Сергей Кравцов и Михаил Ведерников
05.03.2020, 14:420 Свой «Чистейший прелести чистейший образец» представят слушателям в «Михайловском» 8 марта 05.03.2020, 14:390 Псковские таможенники предотвратили контрабанду картин, сервиза и статуэтки 05.03.2020, 14:285 Андрей Козлов о 6-й роте: Эти ребята показали всему миру, что с Россией воевать бесполезно 05.03.2020, 13:591 Росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в хищении из магазина
05.03.2020, 13:510 Более 660 бойцов, павших в годы войны на территории Псковской области, перезахоронено поисковиками в 2019 году 05.03.2020, 13:450 Главный санитарный врач Псковской области: Носить медицинские перчатки для профилактики заражения коронавирусом - чрезмерно 05.03.2020, 13:360 Более 3 тысяч солдат, павших в боях во время войны, не увековечены в Великолукском районе 05.03.2020, 13:241 Нацпроект позволит отремонтировать около 6 км дорог в Псковском районе
05.03.2020, 13:171 Псковский Детский фонд начинает реализацию проекта «Щедрый склад» 05.03.2020, 13:102 Коронавирус подтвердился у студента-итальянца в Санкт-Петербурге 05.03.2020, 13:024 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 05.03.2020, 12:511 Коллекторы назвали основные причины просрочки россиян по кредитам
05.03.2020, 12:462 Депутаты от ЛДПР явились на заседание Думы в медицинских перчатках 05.03.2020, 12:430 Работник предприятия слепых «Нива» пожаловался на низкую оплату труда 05.03.2020, 12:379 Синоптики порекомендовали псковичкам обувать резиновые сапоги и брать зонт на праздничные свидания 05.03.2020, 12:350 В Невельском районе поисковики обнаружили обломки советского самолета и останки пилота
05.03.2020, 12:320 Открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности прошли в Псковской области 05.03.2020, 12:260 Четыре камеры фотовидеофиксации нарушений установят на трассах в Псковской области 05.03.2020, 12:253 «Сообразим на троих»: О поправках к Конституции и пользе несистемной оппозиции 05.03.2020, 12:240 За 25 лет поисковиками «Следа Пантеры» подняты останки более 19 тысяч советских солдат
05.03.2020, 12:110 Очередная встреча в рамках «Вечеров на Печорском подворье» состоится 9 марта 05.03.2020, 12:044 «Супер фитнес» научит худеть во время обеда 05.03.2020, 11:590 План поступления доходов в бюджет Пскова от реализации муниципального имущества в 2019 году выполнен на 39,6% 05.03.2020, 11:5414 Кандидатура Наталии Соколовой направлена на согласование уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка
05.03.2020, 11:500 Лжесотрудники банков лишили псковичей более 200 тысяч рублей 05.03.2020, 11:493 Михаил Ведерников призвал строителей детсада и школы в Великих Луках активизировать работу, не теряя в качестве 05.03.2020, 11:440 Нетрезвых водителей-рецидивистов остановили полицейские в Опочке и Порхове 05.03.2020, 11:340 ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта
05.03.2020, 11:290 До обеда в Псковской области ожидается сильный туман 05.03.2020, 11:140 Победители Всемирной школьной олимпиады поедут на Парад Победы в Москву 05.03.2020, 11:032 Отделение ПФР по Псковской области разъясняет, кто имеет право на выплаты по уходу 05.03.2020, 11:000 За производство упаковки предложили взимать экосбор как за готовый товар
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.