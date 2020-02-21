ЖКХ

Псковичей информируют о рассрочке платежа за капитальный ремонт

Более 35 млн рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт взыскано в настоящее время судами в пользу Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области информирует граждан о предоставлении рассрочки платежей собственникам помещений, имеющим большую задолженность по взносам на капитальный ремонт, формирующим фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, рассрочка платежа предоставляется на срок до 24 месяцев. Услуга предоставляется на сформировавшуюся задолженность, не считая текущей оплаты взносов на капитальный ремонт.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Петровская, д.51, 5 этаж (время работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00) с письменным заявлением о предоставлении рассрочки (бланк заявления на сайте - http://fkr60.ru/ в разделе «Собственникам»/ «Документы собственникам»).

К заявлению необходимо предоставить:

-копию паспорта;

- копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;

- копии документов, подтверждающих уплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

Скан заявления вместе со сканами документов можно также прислать на электронную почту Регионального оператора - info@fkr60.ru.

Напомним, оплата взносов на капитальный ремонт является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах в рамках Жилищного Кодекса РФ. Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Псковской области с 1 января 2020 года для жителей домов без лифта составляет 7,08 руб за квадратный метр, в оборудованных лифтами многоэтажках - 8,25 руб за квадратный метр.