ЖКХ

Псковские депутаты рассмотрят инициативу о запрете взимания комиссии при уплате коммунальных платежей

В повестку 42-й сессии регионального парламента по инициативе депутата Андрея Козлова включён вопрос о поддержке проекта федерального закона, предлагающего запретить банкам, операторам почтовой связи и другим платёжным агентам взимать комиссионное вознаграждение при оплате физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Авторами законопроекта «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги» являются председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и ряд других депутатов.

В настоящее время в законодательстве РФ отсутствует запрет на взимание комиссии при оплате гражданами счётов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время закон не обязывает ресурсоснабжающие организации обеспечивать безвозмездное оказание гражданам услуг по приёму и перечислению платежей. Такая ситуация, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, приводит к тому, что значительная часть населения лишена возможности заплатить квитанции за услуги ЖКХ без комиссии.

«Жилищно-коммунальные платежи являются неотъемлемой частью ежемесячных расходов граждан и являются платежами обязательными: порядок внесения платы, основания и структура платы установлены в Жилищном кодексе РФ. Для многих сумма взимаемой комиссии является значимой и представляется несправедливой, поскольку человек стремится соблюдать платежную дисциплину», - сказано в пояснительной записке.

Законодательная инициатива, по мнению её авторов, будет способствовать защите интересов граждан и приведет к снижению финансовой нагрузки населения.

Добавим, на сегодняшний день в Псковской области жилищно-коммунальные услуги предоставляет 281 организация.