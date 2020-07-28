ЖКХ

Псковские энергетики предлагают потребителям воспользоваться онлайн-сервисами

Офисы по работе с потребителями Псковского филиала «Россети Северо-Запад» продолжают работу в дистанционном формате. Онлайн-сервисы убедительно подтвердили свою эффективность во время ограничений, связанных с пандемией: количество обращений на интерактивные сервисы увеличилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Самая популярная услуга - подача заявки на технологическое присоединение к электросетям. С 1 июля 2020 года вся работа с заявителями - физлицами, осуществляющими технологическое присоединение с мощностью до 15 кВт, и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими технологическое присоединение по 2 и 3 категории надежности с мощностью до 150 кВт, теперь ведётся исключительно через онлайн-сервисы. Все онлайн-услуги оказываются с соблюдением сроков и стандартов качества обслуживания, принятых в компании «Россети Северо-Запад».

Всю информацию можно получить на едином портале электросетевых услуг ПАО «Россети», где налажена система обратной связи.

Также для потребителей Псковской области действует единый многоканальный телефонный номер контактного центра 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный/круглосуточно).