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ЖКХ

Ремонт оборудования приведет к отключению электричества в 24 деревнях Псковского района

19.10.2020 22:10|ПсковКомментариев: 0

В 24 населенных пунктах Псковского района произведут плановое отключение электроэнергии 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: pixabay.com

Электроэнергию по причине ремонта оборудования отключат в следующих населенных пунктах:

  • Евахново (полностью);
  • Гверздонь (частично);
  • Чухонские Заходы (полностью);
  • Лягинино (полностью);
  • Смержаха (полностью);
  • Китино (полностью);
  • Подосиновка (полностью);
  • Царевщина (полностью);
  • Закрупичье (полностью);
  • Гридино (полностью);
  • Дудино (полностью);
  • Красная Горка (полностью);
  • Дубяги (полностью);
  • Лакомцево (полностью);
  • Станки (полностью);
  • С/т Богданово (полностью);
  • Гостибицы (полностью);
  • Ручьи (полностью);
  • Мазельцево (полностью);
  • Замосточье (полностью);
  • Большое Заборовье (полностью);
  • Загорье (полностью);
  • Лиственка (полностью);
  • Щучья Гора (полностью).

Время отключения - 9.00, время включения - 17.00.

Теги: #электроэнергия #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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