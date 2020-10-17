Ремонт оборудования приведет к отключению электричества в 24 деревнях Псковского района

В 24 населенных пунктах Псковского района произведут плановое отключение электроэнергии 20 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
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Электроэнергию по причине ремонта оборудования отключат в следующих населенных пунктах:
- Евахново (полностью);
- Гверздонь (частично);
- Чухонские Заходы (полностью);
- Лягинино (полностью);
- Смержаха (полностью);
- Китино (полностью);
- Подосиновка (полностью);
- Царевщина (полностью);
- Закрупичье (полностью);
- Гридино (полностью);
- Дудино (полностью);
- Красная Горка (полностью);
- Дубяги (полностью);
- Лакомцево (полностью);
- Станки (полностью);
- С/т Богданово (полностью);
- Гостибицы (полностью);
- Ручьи (полностью);
- Мазельцево (полностью);
- Замосточье (полностью);
- Большое Заборовье (полностью);
- Загорье (полностью);
- Лиственка (полностью);
- Щучья Гора (полностью).
Время отключения - 9.00, время включения - 17.00.