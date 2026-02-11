Александр Козловский о ситуации с отоплением в Заплюсье: Не нужно искать одного «стрелочника»

Свое мнение насчет ситуации, связанной с отоплением в поселке Заплюсье, высказал в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«В тех районах, который я объехал в последние дни, никаких нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства нет, они просто отсутствуют. Где есть какие-то угрозы, на них идет быстрое реагирование. Конечно, надо смотреть и реально оценивать, почему сложилась такая ситуация в других районах. Когда говорят о районах, то складывается впечатление, что проблемы есть в каждом втором районе. А на самом деле из 26 округов у нас только в двух существуют проблемы, с которыми, в принципе, уже справились. Губернатор, конечно, принимал непосредственное участие, но благодаря такому быстрому реагированию там удалось эту проблему решить», – отметил Александр Козловский.

По его мнению, вся система ЖКХ постепенно приходит в упадок. Повышение тарифа обусловлено тем, что на ее содержание в нормативном состоянии не хватает денег.

«К сожалению, система ЖКХ изнашивается, и не всегда хватает денег для ее ремонта. С одной стороны, мы выступаем за то, чтобы не повышались тарифы ЖКХ, а с другой стороны, по старым тарифам мы не сможем приводить все в порядок, так как не хватает этих денег на плановый ремонт. Рост тарифов неминуем. Мы все отмечаем, что наши зарплаты растут, что стоимость товаров растет. То же самое происходит в сфере ЖКХ. Трубы стали чуть-чуть подороже, работа сварщика стоит дороже, значит, его зарплата становится выше. Это дополнительные расходы. Все это необходимо включать в тарифы. Другое дело, что это надо делать планово, ежегодно, чтобы эти проценты были небольшие. Не так, что мы несколько лет не повышаем тарифы, а потом вынуждены их резко повышать. В таком случае это негативно сказывается и на жителях, и на наших кошельках», – пояснил депутат.

Александр Козловский также назвал предположительную причину, по которой в поселке Заплюсье произошла аварийная ситуация с отоплением. По его словам, с советского времени водоснабжение поселка горячей водой осуществлялось за счет забора ее жителями из системы отопления. Из-за этого система постепенно охлаждалась, что в итоге привело к аварии. На прямой вопрос ведущего, кто же должен нести ответственность за сложившуюся ситуацию, депутат призвал не назначать одного «стрелочника».

«Единственное, что я могу сказать, главное не назначать "стрелочника". Допустим, у нас произошла такая ситуация. И для того, чтобы удовлетворить запросы людей, давайте, значит, некий Иван Иванович будет у нас за это отвечать. Вот этого не хотелось бы допускать. Хочется, чтобы была дана объективная оценка произошедшему. Чтобы мы объективно рассказали людям, почему так произошло. В том числе, надо смотреть, а не было ли ошибок со стороны самих граждан в эти морозы? Не сделали ли они того, чего не надо было делать и о чем их предупреждали?» – заключил Александр Козловский.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.