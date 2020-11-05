ЖКХ

Регоператор расторгнет договоры с псковичами, не подающими заявки на вывоз ТКО

C 1 декабря индивидуальные договоры с гражданами, не направлявшими в адрес регионального оператора по обращению с ТКО заявки на вывоз отходов в 2019 и первой половине 2020 года, будут расторгнуты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Экопром».

В нарушение требований действующего законодательства об отходах производства и потребления, природоохранных норм ряд жителей Псковской области, имеющих индивидуальные договоры на вывоз ТКО, в течение 2020 года не подавали заявки в адрес регионального оператора. Данное обстоятельство расценивается как неисполнение своих обязанностей потребителями услуги по обращению с ТКО в рамках заключенного с регоператором договора, отметили в компании.

Регоператор направил указанным клиентам уведомления с требованиям возобновить ежемесячную подачу заявок на вывоз ТКО. В случае неисполнения требований в установленный законодательством срок региональный оператор будет вынужден аннулировать заключенные с частными лицами договоры на вывоз индивидуальных контейнеров и произвести доначисления за оказываемую услугу по обращению с ТКО в соответствии с действующим тарифом и утвержденным нормативом накопления ТКО по числу зарегистрированных граждан.

В настоящее время проверяется исполнение более 2 тысяч договоров.

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» все собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

В силу положений закона, вывоз ТКО является обязательным, граждане и организации самостоятельно их не вправе утилизировать. Кроме того, в силу Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 4 мая 2011 года, сбор, транспортирование, обработка и утилизация отходов является лицензируемыми видами деятельности. Без получения соответствующей лицензии данную деятельность осуществлять ни организации, ни граждане не в праве. Ответственность за самовольный сброс и образование несанкционированных свалок предусмотрена КоАП РФ.