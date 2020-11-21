ЖКХ

До 2025 года магистральные газопроводы проведут во все райцентры Псковской области

До 2025 года «Газпром» доведет магистральные трубопроводы во все районные центры Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя на сессии регионального парламента проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Отдельно он остановился в своем докладе на вопросах ЖКХ.

«Важная составляющая инвестиционной привлекательности – это доступность основных инженерных коммуникаций. Учитывая многочисленные обращения депутатов и жителей региона, отмечу, что несколько дней назад мной подписана программа газификации Псковской области на 2021-2025 годы. Сейчас она находится на согласовании в "Газпромежрегионгаз", а затем пойдет на подписание Алексею Борисовичу Миллеру», - пояснил губернатор.

Старая программа, отметил он, была полностью неактуальна и не содержала принципиально важных для Псковской области мероприятий. В рамках новой до 2025 года «Газпром» проведет магистральные трубопроводы во все районные центры Псковской области.

«Благодаря достигнутым соглашениям, а также выполнению всех принятых областью обязательств по погашению задолженности, "Газпром" учел все наши дополнительные предложения. Более подробную информацию мы обязательно обнародуем, когда программа будет подписана всеми сторонами», - сказал он.

Кроме того, в 2021 году продолжится реализация проектов по модернизации объектов теплоснабжения и водоотведения с привлечением средств Фонда ЖКХ. В частности, прорабатывается вопрос привлечения финансирования Фонда на реконструкцию очистных сооружений канализации в Гдове и в поселке Пушкинские Горы.

Продолжится реализация и федерального проекта «Чистая вода». В 2021 году планируется начать строительство очистных сооружений водопровода в Порхове, а также строительство водозабора в районе «Псковкирпич».