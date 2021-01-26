ЖКХ

В Дедовичском районе появятся новые евроконтейнеры

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области ООО «Экопром» Александр Киселёв и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым. В ней также приняли участие глава городского поселения «Дедовичи» Николай Елизаров, главы волостей. Встреча была посвящена сфере обращения с ТКО, обсуждались общие и проблемные вопросы вывоза мусора на территории Дедовичского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Директор регоператора Александр Киселёв отметил, что с 1 февраля компания начнет самостоятельно вывозить мусор с территории всего района, до этого времени твердые коммунальные отходы (ТКО) в поселке Дедовичи вывозил регоператор, на территории муниципалитета - по договору с подрядчиком. «Самое главное, что график вывоза мусора для жителей района, к которому они уже успели привыкнуть, не поменяется - это важный момент», - заметил Александр Киселёв.

В населенных пунктах района регоператор по обращению с ТКО в Псковской области - филиал ООО «Экопром» - заменит металлические баки новыми евроконтейнерами. Замена прежних баков емкостью 0,75 куб. м на контейнерных площадках, используемых населением, на современные евробаки емкостью 1,1 куб. м начнется с 29 января.

Новые баки будут расставлены в соответствии с реестром мест накопления, обозначенным ОМСУ. Новые евроконтейнеры имеют не только больший объем, но и оборудованы крышками, в соответствии с требованиями СанПиН. Все баки имеют идентификационный номер. Кроме того, на них указан контактный телефон диспетчерской службы.

Для мешкового сбора мусора в населенных пунктах Дедовичского района регоператор будет предоставлять мешки по заявкам от глав волостей.

Что касается дачников, которые не проживают на территории населенных пунктов района постоянно, то для оплаты услуг по вывозу мусора они могут предоставить сведения о периодах своего пребывания регоператору по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru, в Центр обслуживания клиентов Филиала ООО«Экопром» по телефону 8(8112)201-921 или главе волости.

Участники встречи договорились о взаимопомощи в организационных моментах, добавили в пресс-службе.

Напомним, контактные телефоны для населения по вопросам вывоза ТКО на территории Дедовичского района - 8(8112)201-799 и 8 911 360 13 90.