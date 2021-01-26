ЖКХ

Качество уборки снега и наледи проверят в Псковской области единороссы

Мониторинг работы управляющих организаций проведут активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» в регионах с 8 по 22 февраля. Качество уборки снега и наледи будут оценивать председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать свое мнение можно не только по поводу очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«По выявленным в ходе мониторинга фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы – жилищные инспекции и прокуратуры – с просьбой принять соответствующие меры реагирования. Но для начала коллеги попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места», – рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он пояснил, что поводом к началу мониторинга «Единой России» стали многочисленные жалобы и сообщения из регионов.

«Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховки», – сказал координатор партпроекта.

Александр Козлов отметил, что всего этого можно избежать, если управляющие организации будут соблюдать действующие нормативы, вовремя исполнять свои обязанности.

«Конечно, где-то есть реальные проблемы, связанные с нехваткой работников и техники. Но важно не замалчивать о них, а вовремя искать пути решения. Большая часть проблем – все-таки из-за недобросовестности и невыполнения норм», – заключил он.

По словам регионального координатора партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексея Кириллова, уборка снега и сосулек с крыш – важная проблема, от которой зависит безопасность людей.

«Не все управляющие компании ответственно подходят к этому вопросу. А вопрос очень важный, с наступлением оттепели снег и сосульки на крышах домов будут представлять реальную угрозу жизни и имуществу людей. Мы начинаем мониторинг уборки крыш в Пскове, Великих Луках и во всех районах области», - рассказал Алексей Кириллов – Бывают и ситуации, когда крыша убрана, а снег лежит на козырьках балконов. В таком случае это ответственность владельцев квартир, и они должны убирать снег».

Алексей Кириллов добавил, что в рамках мониторинга будут приниматься жалобы на качество уборки крыш от граждан по телефону горячей линии волонтерского центра: 8 (800) 444 07 13.