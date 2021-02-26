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Александр Котов о мусорной реформе и экотехнопарке

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделился мнением о реализации мусорной реформы в Псковской области и экотехнопарке, который региональные власти планируют в ближайшем будущем построить на территории области.

Максим Костиков: На минувшей сессии Псковского областного Собрания поднимали достаточно острый для региона вопрос, связанный с утилизацией, вывозом мусора, проблемой свалок. Меняется ситуация? Насколько вы удовлетворены работой регионального оператора?

Александр Котов: Мы уже неоднократно рассматривали вопросы, связанные с реализацией мусорной реформы на территории нашего региона, в том числе в рамках парламентского часа. Справедливости ради надо сказать, что со старта мусорной реформы уже многое сделано, динамика - положительная. Хочу сказать слова благодарности и в адрес наших органов исполнительной власти, и лично в адрес губернатора, потому что он сам эту ситуацию контролирует, понимая, насколько это важно для людей, и в адрес регионального оператора.

Многое на самом деле сделано. Это невозможно не замечать. Навели порядок с платежками, закупили большое количество контейнеров, организовали вывоз мусора во многих населенных пунктах (особенно на селе, там - где этого просто не было), закупили новую технику, стараются соблюдать график. Я не скажу, что все идеально, но мелкие проблемы, которые сейчас возникают, их можно легко организационно решить, контролем со стороны руководителя.

Остаются нерешенным, на мой взгляд, главный вопрос - сегодня нет нормально действующего раздельного сбора мусора, того, к чему мы стремимся. И непонятно, в какие сроки будет решаться вопрос строительства экотехнопарка. К сожалению, до сих пор не подобран земельный участок, на котором будет размещаться экотехнопарк. Все равно этот участок придется подбирать на территории региона. А практика подсказывает, что где бы не предполагалось строительство, везде будут возмущения. И людей в этом смысле можно понять. Они беспокоятся, что у них за околицей, хотят, чтобы вокруг них была благоприятная окружающая среда. Но и власть тоже старается не нарушать экологию, не навредить природе. Это общий интерес. При этом находятся такие люди, которые профессионально «поджигают» население, сознательно вбрасывают надуманные, непроверенные факты, и те начинают еще больше возмущаться - проблема заводится в тупик.

С удивлением наблюдаю за поведением людей, которые выступают в роли провокаторов. Нельзя этого делать. Нужно всем думать о том, чтобы как можно быстрее эту проблему решить, не препятствовать администрации области, органам исполнительной власти, региональному оператору, а всячески помогать.

Вопрос радиослушателя: Перед выборами поговорим, а выборы пройдут и забудем. В чем проблема? В соседней Эстонии давным-давно решена проблема раздельного сбора мусора. А у нас все чего-то не хватает.

Александр Котов: Что касается мусорной реформы, по ней работаем с самого начала. Мы свой парламентский контроль не ослабеваем. Стараемся как можно чаще к этой проблеме возвращаться и со своей стороны реагировать на это, чтобы ситуация, связанная со сбором, утилизацией твердых коммунальных отходов, менялась в лучшую сторону.

В наших условиях раздельный сбор мусора все-таки существует - у нас есть отдельные сетчатые контейнеры. Но когда нет настоящей переработки - это в определенном смысле пустое занятие. Мусор, конечно, сортируют, частично используют, частично перерабатывают, плитку делают.

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Сейчас мусорная реформа упирается в этот экотехнопарк. Потому что экотехнопарк, по словам председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергея Грахова, представляет из себя сортировку, переработку мусора и полигон для захоронения, утилизации тех отходов, которые невозможно переработать. Если эта проблема будет решена, все остальные сами по себе исчезнут.

Вопрос радиослушателя: Все, что сделано в лучшую сторону в мусорной реформе, это не благодаря областного Собранию, а благодаря общественному совету Псковской области, прокуратуре и Псковскому УФАС. Об этом надо знать и помнить, а не присваивать лавры.

Александр Котов: Я не сказал, что только благодаря областному Собранию у нас начала налаживаться мусорная реформа. Я сказал, что Псковское областное Собрание - один из участников этого процесса. И мы, используя наши механизмы, парламентский контроль, следили и будем продолжать следить за тем, как реализуется мусорная реформа, высказывать свои рекомендации.