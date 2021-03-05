ЖКХ

Оно

Вода в дома жителей деревни Неелово-2 поступает такого качества, что ей невозможно даже смывать унитазы. Потому что она и есть туалетная. Из кранов хлещет канализация, черная и вонючая. Когда происходит очередная авария на многострадальном моглинском коллекторе, сливы растекаются под землей и смешиваются с грунтовыми водами. «У вас по трубам течет оно», - так в лаборатории комментируют результаты исследования воды, имея в виду то самое, что обычно смывают. Местные возят воду с источника, стирают вручную и пользуются насосами для аквариумов, чтобы помыть руки.

Комок кишечных палочек

Неелово-2 - это громадная по территории частная застройка рядом с Псковом, соединяющая Подосье и старое Неелово. Новоселы дали своим улицам поэтичные названия: Весенняя, Радужная, Знатная, Благодатная. После переезда местная «знать» столкнулась с коммунальной прозой жизни.

В индивидуальных дворах у каждого пробурена скважина для добычи чистой воды и вкопан септик для слива бытовых отходов. Однако совсем рядом проходит канализационный коллектор, стоящий на балансе особой экономической зоны «Моглино». В него попадают стоки самой ОЭЗ, птицефабрики, расположенных по пути многоквартирных домов. Каждую зиму, как по расписанию, его содержимое разливается под землей. Последний прорыв случился в феврале.

«Текущая по старому коллектору жидкость потихоньку разрушает бетон, рабочие говорят, что вытаскивают трубу, а в ней нет дна, все разъедено», - описывает состояние инженерного объекта житель Неелово-2 Сергей Патин.

Стоки, попадая в грунт, доходят до водоносных слоев и оказываются в скважинах домовладельцев.

«Во время аварии мы запах чувствуем сразу, - отмечает мужчина. - Как только кран откроешь, зловоние распространяется по всей комнате, особенно от горячей воды. Когда это происходит, звоним друг другу, у всех одновременно то же самое, и идем искать аварию».

Обитатели пригорода регулярно сдают свою воду на анализы по химии и бактериологии. Один анализ стоит полторы тысячи. Когда коллектор ведет себя смирно, вода чистая, хоть сейчас по бутылкам разливай и на продажу. Но после каждой аварии лаборатория выявляет превышение по аммонию-иону и аммиаку до 11 раз. И сливной рост колиформных бактерий, общих и термотолерантных. Как это переводится на русский язык? Аммоний-ион указывает на то, что в воде находятся продукты распада фекалий, человеческого и животного происхождения. Аммиак - уже продукт распада аммония, образует крайне токсичные и опасные для человека соединения, наносящие тяжелый вред здоровью (проблемы с глазами и слизистыми, кровью, тошнота, удушье, спутанность сознания). Под фразой «колиформные бактерии» прячется кишечная палочка, «сливной рост» означает, что в исследуемом образце палочек так много, что лаборант не имеет возможность их подсчитать, они сливаются в единую массу. Нормой является полное их отсутствие.

После февральской аварии Надежду Горяченок, чей дом стоит близко к месту нынешнего прорыва, увезли на скорой в больницу. Представьте, как должно с двух сторон выворачивать человека, чтобы он принял решение вызвать неотложку.

«Мы эту воду не пьем, я просто помылась. Наверно, капли попали на губы. Запах из крана появился только на следующий день, вода почернела, - рассказывает женщина. - Скважина на нашем участке отравлена и стала бесполезной, сейчас мы ее заглушили, наняли бурить другую, обещали заглубиться сильнее».

В больницу с желудочными проблемами попал и 12-летний сын Анны Андреевой. Говорит, что младшие тоже часто жалуются на боли в животе. А знала бы, чем обернется строительство «домика в деревне», так не стали бы переезжать из города.

«Из крана льется канализация, - описывает ее сосед Дмитрий Шувалов. - Такой водой не смыть даже туалет. Мы и в обычное время ее не пьем, не угадаешь, когда из крана польется отрава».

Деньги... есть?

Коллектор рвет ежегодно, последняя крупная авария произошла ровно два года назад. Когда жители деревни начали звонить с жалобами на качество воды по инстанциям, там только отмахивались. Мол, это септики у вас вкопаны некачественные, сами себя травите. Однако через несколько дней тошнотворная жижа из-под снега вырвалась наружу и потекла в огороды. Тогда уж делать нечего, техника приехала.

Новые колодцы и трубы в тот год появились на участке 140 метров. Нынешний прорыв случился совсем неподалеку.

«Труба еще советская, ее надо полностью менять, а меняют по несколько метров», - Анне Андреевой и без ответственного поста понятен путь решения проблемы.

Точечных мер недостаточно, ясно это было дано. Еще в 2017 году жителям Неелово-2 обещали реконструкцию коллектора.

«В 2016 году в рамках проекта по реконструкции канализационного коллектора «Институтом «Псковгражданпроект» произведено обследование канализационных насосных станций и трубопроводов, состояние признано в целом, как «рабочее». На 2017 год запланировано начало реконструкции канализационного коллектора от птицефабрики «Псковская» до улицы Западная города Пскова. Первым этапом работ предусмотрена, в частности, замена трубопроводов самотечной канализации в пределах деревни Неелово, прокладка дополнительного трубопровода в деревне Неелово-2 и в дальнейшем санация существующих напорных трубопроводов», - четыре года назад такое письмо замученные канализацией люди получили от Олега Бедских. В ту пору он был заместителем гендиректора «Моглино», и за прошедшее время успел оказаться в кресле главы ОЭЗ и покинуть этот пост. На его месте побывала Наталья Юшко, ее уже сменил Андрей Яковлев, а реконструкция коллектора все еще не началась. И это еще не все заводы внутри зоны запущены. Сейчас местные замечают в стоках перья и куриные внутренности, источником которых, вероятно, является птицефабрика. Давайте вспомним, какие предприятия планируют запускать в «Моглино» и представим, что будет, если на них что-то случайно будет слито в канализацию, а на коллекторе произойдет авария. Текущая ситуация грозит экологической катастрофой для областного центра.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей на этой неделе в администрации Псковского района состоялось совещание с участием и.о. гендиректора «Моглино» Андреем Яковлевым. Он сообщил, что в ОЭЗ проводят ревизию старого проекта и планируют в этом году начать работы. Деньги есть, но не на всю длину, а только на участок от улицы Западной до Неелово.

Шланг привязали к крану

Пока что жители частного сектора выкручиваются, у кого насколько хватит фантазии. Воду пьют покупную, на ней и готовят. Два раза по 100 бутылей привозили из «Моглино», соседи распределили их среди наиболее нуждающихся.

«У меня в доме семь человек, включая старенькую мать. Стираем вручную, воду для хозяйственных нужд берем на источнике в Камно, ездим с флягами после работы», - описывает свой быт Надежда Горяченок.

«Одежду отвозим стирать к родителям в город, у них же набираем воду для бытовых нужд, - говорит Сергей Патин. - От аквариума у нас есть насосики, кидаем в ведро, они качают воду в шланг, из него моемся. Чтобы руки помыть и посуду, такой же шланг привязал к крану. У кого-то канистры с краником прилажены, кто-то ковшиком из ведра поливается».

На текущем аварийном участке работы заканчиваются. В грунтовых водах еще некоторое время будут плавать фекалии. Мерзкий запах обязательно предупредит жителей пригорода об очередной аварии.

Юлия Магера, фото предоставлены жителями деревни Неелово-2