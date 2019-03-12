Общество

ОЭЗ «Моглино» ремонтирует участок канализационного коллектора в деревне Неелово-2

ОЭЗ «Моглино» ремонтирует участок канализационного коллектора в деревне Неелово-2. Об этом сообщается на странице органов местного самоуправления Псковского района в соцсети Instagram. Накануне на месте побывала глава Псковского района Наталья Федорова и заместитель главы районной администрации Святослав Колинко. Выезд был отчасти продиктован несколькими жалобами от жильцов близлежащих домов на качество питьевой воды - они связывали данную проблему с проводимыми на коллекторе работами.

Как уточнили в администрации района, «на данном участке действительно идут работы по замене канализационных труб; вода перекачивается через ремонтируемый участок и в грунт не попадает. Работы ведутся в соответствии с графиком, до конца недели данный участок будет заменен и траншея вдоль домов будет засыпана».

Между тем, вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове отметила высокую степень износа данной трубы. «По этой трубе текут стоки не только из ОЭЗ «Моглино», но и от птицефабрики и других пользователей, в том числе от жителей района. Было давно известно, что труба не выдерживает мощности, ее износ превышает установленные нормативы», - констатировала она.

Несколько лет назад, по словам Нинель Салагаевой, был сделан проект реконструкции трубы, но средств на перекладку трубы в областном бюджете не было. «Это будет сделано в ближайшее время, потому что в существующем виде коллектор не справится с нагрузкой со стороны резидентов, которые будут приходить в "Моглино"», - заключила вице-губернатор.