ЖКХ

Петр Алексеенко: Под «лежачего чиновника» не только коньяк, но и вода не потечет

Лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко предложил финансировать разработку муниципалитетами проектно-сметной документации для участия в программе «Чистая вода» за счет областного бюджета. Об этом с 56-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Качество воды — это наше здоровье, - отметил он. - Не все могут покупать бутилированную воду. Чтобы войти в программу, муниципалитеты должны разработать проектно-сметную документацию, а это немалые средства. Может, необходимо централизованно решать этот вопрос? Чтобы проектно-сметная документация была за счет областного бюджета?»

Также Петр Алексеенко обратил внимание на проблему обеспечения деревни Родина Псковского района чистой водой. Он напомнил, что в 2014 году было соответствующее решение суда, а проектно-сметной документации до сих пор нет. «Надо предпринимать какие-то меры», - высказался он.

«В армии говорят: "Под "лежачего офицера" коньяк не течет". А под "лежачего чиновника" не только коньяк, но и вода не потечет», - подытожил коммунист.