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ЖКХ

Состояние предприятий ЖКХ и дорог на землях Минобороны обсудили депутаты в Стругах Красных

19.05.2021 17:15|ПсковКомментариев: 0

Состояние предприятий ЖКХ, дорог на землях Минобороны и кадровую проблему в системе здравоохранения Стругокрасненского района обсудили с представителями местного самоуправления депутат Госдумы Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и депутат регионального парламента Геннадий Григорьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Проблему плачевного состояния местных предприятий ЖКХ поднял на встрече с коллегами областного и федерального уровня председатель районного Собрания депутатов Николай Суходольский. Муниципальные предприятия находятся в предбанкротном состоянии, и хотя работают стабильно, накопили миллионные долги, которые тянут район в преддверии нового отопительного сезона.

Глава администрации муниципалитета Александр Волков подкрепил тревогу коллег конкретными цифрами: минус 22 млн рублей – итоги окончания отопительного сезона, 12 млн – долг за электроэнергию. По словам руководителя района, говорить об экономии в вопросах теплоснабжения не приходится, на территории находится немало котельных, которые работают ради только лишь одного соцучреждения. При этом Александр Волков поблагодарил за поддержку в критических ситуациях депутата от округа, председателя областного Собрания Александра Котова и председателя финансового комитета Татьяну Баринову.

«Текущую ситуацию с долгами нельзя оставлять без внимания, - согласился с высказанными опасениями Александр Котов. – Мы не раз говорили о ней и в областном Собрании, и на встречах с губернатором. В четверг фракция "Единой России" вновь встречается с Михаилом Ведерниковым. Мы обязательно поднимем вопрос долгов муниципальных теплоснабжающих предприятий. Понятно, что полностью все долги не закрыть, но можно постараться удерживать их на допустимом уровне».

По словам Александра Котова, стратегически вопрос долгов теплоснабжающей организации необходимо решать строительством современной котельной. «Тем самым мы минимизируем издержки, и плата за тепло могла бы перекрывать затраты. Это большие деньги. Возможно, потребуется привлечение средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, либо других программ», - предположил председатель областного парламента.

Александр Козловский напомнил о предстоящей газификации региона. «Планы амбициозные и в перспективе помогут снизить нагрузку за счет небольших котлов или подключения к одной большой котельной. Наш регион имеет шанс войти в число восьми пилотных регионов, где пройдет масштабная газификация», - сообщил депутат Госдумы, но подчеркнул, что при больших шансах на перемены, жить пока приходится в сегодняшних реалиях – информации для принятия других решений недостаточно.

Давней и нерешаемой проблемой Стругокрасненского района остается общее использование объектов инфраструктуры Владимирского Лагеря – закрытого военного городка в системе Минобороны.

«Если хотите испытать силы, нервы и технику, приезжайте к нам!» - описала в нескольких словах состояние километрового участка от КПП до шлагбаума местный депутат Евгения Емельянова.

«С этим вопросом мы прошли уже все круги ада, на каком только уровне не пытались его решить. Классический бюрократический пример», - согласился Александр Котов.

Дорога проходит по землям Министерства обороны, ни район, ни область отремонтировать ее не могут – такие траты считаются нецелевыми и грозят уголовным делом. Военные в свою очередь отказываются от ремонта. В итоге у жителей остаётся один выход – ходить по разбитой дороге пешком.

Александр Козловский отметил, что с 2016 года ему неоднократно приходилось сталкиваться с подобными обращениями из разных регионов страны – ситуация везде одна. «Министерство обороны ревностно относится к своим владениям, не хочет рассматривать варианты передачи земель. Накопился уже целый комплекс проблем, и даже в Пскове есть не один пример. Мы пробовали заходить через комитет Госдумы по обороне, но пока безуспешно. Сложно оценивать правомочность, у Министерства обороны в этом вопросе свой резон. Но я готов подключиться к решению и этой ситуации», - пообещал Александр Козловский.

«Решать вопрос надо, - подтвердил важность обращения Александр Волков. – В военном городке садик, школа, хорошая инфраструктура, там живут люди – это жители района, Псковской области».

Главный врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер поблагодарил областные и федеральные власти за пристальное внимание к системе здравоохранения на всех уровнях в непростой год пандемии. Изменения коснулись как модернизация первичного звена, так и обеспечения учреждений транспортом и новым оборудованием. Руководитель больницы обратил внимание на специфику района: 30-40% населения относятся к категории 60+.

«Старшему поколению чаще, чем молодёжи необходимы консультации врачей, не всегда люди в возрасте готовы ездить в областной центр. Хотелось бы на районном уровне оказывать помощь в более полном объеме. Зарплаты у нас сейчас неплохие, но молодёжь старается попасть туда, где больше возможностей – диагностических в том числе. Медицина не стоит на месте. Например, без КТ на одном рентгене сейчас диагноз не поставишь», - обратил внимание Дмитрий Мельцер.

Также главврач обратил напомнил о больших задолженностях районных больниц и важности предоставления жилья врачам не только в городах, но и в сельской местности. В качестве примера он привёл двухэтажные ФАПы, которые возводят в Карелии, где на втором этаже расположен жилой модуль. «Может быть, рассмотреть такие варианты для отдалённых районов? Романтика печного отопления молодых сейчас мало привлекает», - заметил главврач и с сожалением добавил, что в период пандемии кадровая проблема ещё больше обострилась.

Александр Козловский сообщил, что вопрос закрепления выпускников медицинских вузов не раз поднимался в Государственной Думе, но пока безрезультатно. Каждый раз дискуссия упирается в аргумент о равных возможностях выбора выпускников вузов разных направлений.

После окончания встречи Александр Козловский, Александр Котов, Геннадий Григорьев и Александр Волков посетили местное предприятие, занимающееся производством пиломатериалов.

Теги: #псковское областное собрание #Стругокрасненский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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