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Михаил Ведерников рассчитывает, что экотехнопарк появится в Псковской области к 2024 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает, что экотехнопарк появится на территории региона к 2024 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступая на сессии областного Собрания с отчетом о деятельности за 2020 год, он назвал строительство данного объекта важнейшей задачей.

«У нас есть потенциальный инвестор, и мы обговаривали с банками возможные условия концессии. Тем не менее, здесь все нужно тщательно продумать – если мы не обеспечим необходимый объем отходов, недостающую прибыль придется компенсировать из бюджета. При негативном раскладе сумма может составить 450 млн рублей в год. Ошибку здесь допускать нельзя», - заметил губернатор.

Михаил Ведерников рассчитывает, что проект будет реализован в течение 2 - 3 лет. «В любом случае мы рассчитываем, что экотехнопарк появится к 2024 году. Это время муниципалитеты должны использовать для приведения всех действующих полигонов Псковской области в соответствие с последними утверждёнными нормативами», - заключил он.