ЖКХ

Пыталовские теплосети по требованию ФАС изменят цены на откачку жидких отходов

Псковское УФАС выдало предупреждение МП «Пыталовские теплосети» об установлении единых цен на откачку жидких бытовых отходов для потребителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФАС, в управление обратилось ООО «Гарант» с жалобой на то, что стоимость откачки жидких бытовых отходов, заявленная в коммерческом предложении МП «Пыталовские теплосети», отличалась от фактически выставленной после оказания услуги, в большую сторону.

Разбираясь в вопросе несоответствия цен, антимонопольщики выявили другое нарушение в ценообразовании МП «Пыталовские теплосети»: были установлены разные цены услуги по ассенизации как для населения, так и для предприятий, финансируемых за счет средств разных уровней бюджетов. Так, предприятие, финансируемое из районного бюджета, платит 300 рублей за 1 кубический метр откачки сточных вод, а из областного и федерального бюджета - 375 рублей. Все остальные организации также платят 375 рублей за кубический метр, население, проживающее за пределами города Пыталово - 300 рублей, тогда как жители города платят 212,5 рублей.

При этом на рынке по оказанию услуг по вывозу жидких бытовых отходов МП «Пыталовские теплосети» в данном муниципальном образовании занимает доминирующее положение, то есть возможности воспользоваться услугами других компаний у потребителей нет.

«Почему Пыталовская школа искусств платит 300 рублей за куб за откачку, а Псковская таможня - 375 рублей? Услуга оказывается одинаковая, затраты коммунальной организации на оказание услуги не различаются, для откачки используется одна и та же машина с объемом бочки в 4 кубических метра. Почему тогда цены различны? Можно предусмотреть систему скидок, в зависимости от объема оказываемых услуг. Но, опять же, эта система должна быть упорядоченная, и равным образом применяться ко всем потребителям» - прокомментировала Ольга Милонаец.

Ведомство предписало предприятию привести цены к единообразию, установить экономически и технологически обоснованную стоимость на оказываемые услуги. Предупреждение должно быть исполнено в срок до 26 июля.