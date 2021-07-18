ЖКХ

Более 50 домов в Пскове остаются без водоснабжения

Более 50 домов в Пскове остаются без водоснабжения по состоянию на вечер 18 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

По данным, поступающим от жителей областного центра с 22.20, вода отсутствует по следующим адресам:

улица Коммунальная, дома №№ 64, 67, 70, 75, 77;

улица Венская, дома №№ 2, 8;

улица Михаила Егорова, дома №№ 2а, 4;

улица Труда, дом № 58

улица Инженерная, дома №№ 25, 108/62, 110;

Рижский проспект, дома №№ 87, 91а, 78а, 65, 83, 81, 91, 85а;

улица Звездная, дом № 21;

улица Рокоссовского, дома №№ 1, 11, 48, 40, 40а, 13, 22, 20, 34, 18;

улица Западная, дома №№ 4, 21, 31;

улица Пароменская, дом № 24;

улица Сиреневый бульвар, дом № 9;

улица Юности, дом № 1;

улица Шестака, дом № 23;

улица Балтийская, дома №№ 20а, 16а, 1а, 20а, 5а, 4;

улица Байкова, дома №№ 10, 16, 8, 2/22, 14, 13, 4, 10, 2;

улица Доставалова, дом № 12;

улица Олега Кошевого, дом № 21;

улица Кузбасской Дивизии, дома № 46, 48.