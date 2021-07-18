ЖКХ

Константин Болотин обратился к псковичам с извинениями за длительное ожидание холодной воды

Руководитель МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин обратился к псковичам с извинениями за доставленные неудобства и длительное ожидание холодной воды. Его видеообращение Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба предприятия.

«17 июля наше предприятие проводило обширные аварийно-восстановительные работы по замене оборудования и очистке коллекторов нашего предприятия. В процессе работы мы выполнили очень много нужных и полезных вещей, но, к сожалению, не успели в срок исполнить наши обещания и задержали запуск воды по уважительным причинам, - сказал Константин Болотин.

При этом он отметил, что все сотрудники Горводоканала, несмотря на субботний вечер, продолжали работать до конца и продолжают трудиться сегодня.