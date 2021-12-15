Назван район-аутсайдер по оплате взносов на капремонт в Псковской области

Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 16 декабря, назвал район с низкой собираемостью взносов на капремонт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, фонд капремонта подготовил исковые заявления на 1,5 млн рублей по муниципалитету.
Сергей Шарлаев также сообщил, что в этом году собираемость составляет 83,8%, два последних года она составляла порядка 93%.
Говоря об исполнении краткосрочных планов, он отметил, что по 2017, 2018, 2019 годам все работы завершены, по 2020 году осталось два элемента. Также практически все работы завершены по 2016 году, добавил Сергей Шарлаев.