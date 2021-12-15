ЖКХ

Назван район-аутсайдер по оплате взносов на капремонт в Псковской области

Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Сергей Шарлаев в ходе круглого стола в Общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 16 декабря, назвал район с низкой собираемостью взносов на капремонт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Существенный объем задолженности — 612 млн рублей. Это сопоставимо с одним краткосрочным годовым планом. В декабре ожидаем большой объем поступлений, процент собираемости будет выше. По муниципальным образованиям: самая низкая собираемость в Гдовском районе — 40%. Встречались с главой района. Есть проблема в Гдовском районе в том, что много домов с нулевой собираемостью. Выявили порядка 100 с лишним домов, в которых люди никогда не платили. Люди говорят, что не платили и платить не собираются».

По его словам, фонд капремонта подготовил исковые заявления на 1,5 млн рублей по муниципалитету.

Сергей Шарлаев также сообщил, что в этом году собираемость составляет 83,8%, два последних года она составляла порядка 93%.

Говоря об исполнении краткосрочных планов, он отметил, что по 2017, 2018, 2019 годам все работы завершены, по 2020 году осталось два элемента. Также практически все работы завершены по 2016 году, добавил Сергей Шарлаев.