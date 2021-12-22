ЖКХ

Финансирование сферы ЖКХ в Псковской области увеличится на 700 млн рублей

Финансирование сферы ЖКХ увеличится на 700 млн до 3,2 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В том числе начнется строительство кольцевого магистрального водовода по инфраструктурному кредиту. На эти цели в 2022 году будет направлено 250 млн рублей, а в 2023 году – 750 млн. Водовод позволит в течение 10 лет привлечь 32,4 млрд рублей внебюджетных инвестиций для строительства более чем 570 тысяч квадратных метров жилья на Дальнем Завеличье в Пскове», - рассказал глава региона.

Еще совокупно 560 млн рублей будет направлено на завершение четырех проектов по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Это станция очистки воды в Великих Луках, водозабор и станция водоподготовки в Пскове, очистные сооружения в Порхове и станция очистки питьевой воды в Родине», - уточнил Михаил Ведерников.

«36,2 млн рублей предлагаем предусмотреть для возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для следующих категорий: инвалидов 1 группы, участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей и семей с детьми-инвалидами», - добавил губернатор.