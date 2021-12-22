Финансирование сферы ЖКХ в Псковской области увеличится на 700 млн рублей

Финансирование сферы ЖКХ увеличится на 700 млн до 3,2 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Сегодня, 23 декабря, он выступил с бюджетным посланием на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Еще совокупно 560 млн рублей будет направлено на завершение четырех проектов по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Это станция очистки воды в Великих Луках, водозабор и станция водоподготовки в Пскове, очистные сооружения в Порхове и станция очистки питьевой воды в Родине», - уточнил Михаил Ведерников.
«36,2 млн рублей предлагаем предусмотреть для возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для следующих категорий: инвалидов 1 группы, участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей и семей с детьми-инвалидами», - добавил губернатор.