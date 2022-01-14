ЖКХ

Компенсируй это

Несколько громких происшествий после падения с крыш сосулек случились в Пскове за последнее время: в одном месте глыба льда разбила машину известного музыканта, а в другом оставила без глаза породистого щенка. Псковская Лента Новостей узнала, как часто управляющие компании должны чистить дворы и крыши, каким образом их можно стимулировать через административное давление и что помогает получить компенсацию, когда все уже случилось.

Доля секунды

«Простите, если испортил вам праздник», - этими словами завершил свой жуткий рассказ в соцсетях один из жителей Пскова. 5 января он выходил из ветклиники с новым питомцем, щенком Джеком. Сын загадал собаку на новый год, не стал просить у родителей телефон. А жена мечтала о собаке 35 лет. После сделанной в клинике плановой прививки с Джеком можно было гулять на улице. Семья рассчитывала на медали с выставок. Однако прямо на пороге пес принял на себя страшный удар.

«Выходя из помещения на улицу, - описывает хозяин, - я держал щенка на руках, прижимая его к себе. Доля секунды — огромная глыба льда рухнула с крыши дома. Сильнейший удар выбил питомца из рук. Маленький, окровавленный щенок беспомощно дёргался и скулил».

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Собака в итоге осталась без глаза. Происшествие бурно обсуждали в соцсетях. Один из псковичей написал: «Управляйки... От них толку, что от козла молока. С чем бы не обратился - ноль! И управы на них тоже ноль!» Но это только половина правды. Кое-что сделать все-таки возможно.

В декабре Псковская Лента Новостей писала, как городские власти стимулируют управляйки убирать снег и сосульки. От горожан нужно совсем немного активности — пожаловаться в контрольное управление муниципалитета. Штрафы увеличиваются с каждым новым нарушением, вилка от предупреждения до 100 тысяч.

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Протокол был составлен и на управляющую компанию, на территории которой глаза лишился пес Джек. А еще глава администрации Пскова Борис Елкин предложил заводчику помощь в составлении судебного иска.

kontrolpskov@pskovadmin.ru — почта контрольного управления администрации Пскова для жалоб на уборку дворов. К письму приложить фотографии, снимки делать с адресной привязкой (в кадр должна попасть табличка на доме), указать дату.

Не наказания ради, а пользы для существует номер аварийной дежурно-диспетчерской службы 055. Звонить по нему посоветовал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы Пскова, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству городского парламента Сергей Гаврилов.

«Сообщите нам, - призвал он, - а мы уже дальше разберемся, кто ответственный за уборку этих сосулек».

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Также редакция направляла запрос областным властям. На уровне региона за управляющими компаниями присматривает комитет по региональному контролю и надзору. Там сообщили, что с начала зимы и до конца года рассмотрели примерно 80 обращений. «По каждому поступившему обращению приняты меры по устранению допущенных нарушений, уборка придомовых территорий осуществлена, - сообщили в комитете о результатах своей работы. - Каждое обращение, как правило, отрабатывалось за сутки, максимальный срок рассмотрения составлял два дня».

priemnaya.pskov.ru, портал ГИС ЖКХ или бумажная почта (180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, каб. 28) — комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

Система ЖКХ и нормативы, по которым она работает — темный лес, порой даже для тех, кто находится внутри нее. Жильцу проверить свою УК можно с помощью простой шпаргалки. Еще в 2003 году Госстрой принял постановление «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В параграфе «Зимняя уборка» очень доходчиво прописано, как часто снег должен исчезать из дворов. Периодичность уборки зависит от класса тротуаров, а он — от числа использующих дорожку пешеходов. Во время снегопада тротуары должны очищать через промежуток от получаса до трех часов. Когда снег не падает, интервал увеличивается от суток до трех. В реальной жизни псковичи не видят дворников в снегопад по нескольку дней, а без него — неделями. За это время снег под ногами прессуется, потом тает, превращается в жижу и застывает уродливыми и непроходимыми буграми.

На том же месте

Про снег и лед на крышах постановление Госстроя говорит более расплывчато. Должны «по мере необходимости сбрасываться на землю». Насколько широко эту необходимость трактуют управляющие компании, на собственной кухне испытала псковичка Светлана Сергеева. Она живет в том же доме, с которого на щенка Джека упала ледышка. Несколько лет назад женщина судилась с управляющей компанией. Снег и лед на крыше начали таять, и вода потекла в квартиру Светланы. Пришлось демонтировать подвесной потолок в двух комнатах, залило кухонный гарнитур.

Специалисты управляющей компании пришли актировать ущерб. Сначала насчитали 3 тысячи. Потом увеличили сумму до 6 тысяч.

«Было много вопросов по сметам, переделывали несколько раз. Не могли ответить почему у них все время разные суммы, - рассказывает женщина. - Нас такая сумма не устраивала, провели независимую экспертизу и обратились в суд».

В итоге владельцы квартиры получили 40 тысяч материальной и моральной компенсации, а еще управляющая компания оплатила услуги адвоката, судебные расходы и экспертизу. Но сначала

просила суд о рассрочке, собиралась платить по 2 тысячи в месяц. Суд на это не пошел, впечатлившись миллионными оборотами предприятия. С момента происшествия до получения компенсации прошло без малого три года.

Деньги для балалаечника

Музыкант Константин Абабков считает, что ему быстро получить компенсацию от своей управляющей компании помог публичный статус. Художественный руководитель ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева в ночь на 16 декабря прошлого года не придал значения миганию сигнализации. В полшестого утра он ее преспокойно выключил, а через несколько часов вышел в свой двор на улице Советской, после чего вызвал полицию.

«Когда собирался отвозить ребенка в школу, увидел, что это была глыба льда, упавшая с крыши дома. Она разбила заднее стекло и помяла корпус машины. Очень неприятное событие с утра!» - комментировал он происшествие.

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Новость быстро попала в СМИ, о случившемся писала Псковская Лента Новостей. Машина получила повреждения, ее хозяин потратил три часа на уборку из салона битого стекла и льда, дождь основательно промочил сидения. Балалаечник считает, что именно огласка помогла ему быстро получить деньги на ремонт. Он сразу выразил намерение подавать в суд на компенсацию материального ущерба.

«У меня все получилось, - сообщил Константин Абабков, с которым ПЛН связалась после праздников. - Действовал активно, так что мне уже заплатили, машина отремонтирована, езжу. Директор сразу пришел на место, пообещал и, действительно, вернул деньги за ремонт, он обошелся в 25 тысяч. Думаю, только потому, что я человек публичный, а случившееся было предано широкой огласке».

Он говорит, что сейчас место, где был припаркован автомобиль, огорожено, стоянка там запрещена. Такая же красно-белая ленточка появилась под крышей, где лишился глаза пес Джек. Так управляющие компании отгородились от повторения затратных случаев. Это куда проще, чем чистить на крышах снег и лед. Однако обмотать ленточками весь город вряд ли получится.

Юлия Магера