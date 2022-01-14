Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
соцсети завоевали регион
отпечаталось в сердце
бравая сотня
политические итоги - 2021
ОЖД ИТОГИ-2021
Новогодние подарки для любимых
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 14.01.2022 13:380 Компенсируй это 14.01.2022 13:380 Компенсируй это 14.01.2022 12:570 Более 20 домов в Пскове остались без отопления 13.01.2022 20:400 По вопросу газификации обратились к депутату жители Псковского района 13.01.2022 17:421 Президент одобрил инициативы Андрея Турчака по социальной газификации 13.01.2022 12:310 Жительница Заплюсья пожаловалась на текущий к жилому дому поток фекалий
 
 
 
Самое популярное 12.01.2022 17:269 После жалобы в УФАС псковский драмтеатр объявил о специальной скидке для Сергеев 11.01.2022 19:153 Строительство новой переправы через Пскову не соотнесут с ремонтом Троицкого моста 11.01.2022 16:498 Мост в камуфляже 12.01.2022 14:0513 Владелец «Зоограда» сообщил о закрытии пушкиногорского экопарка 11.01.2022 12:438 Роспотребнадзор заявил о возможном появлении «омикрона» в Псковской области и введении новых ограничений
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Компенсируй это

14.01.2022 13:38|ПсковКомментариев: 0

Несколько громких происшествий после падения с крыш сосулек случились в Пскове за последнее время: в одном месте глыба льда разбила машину известного музыканта, а в другом оставила без глаза породистого щенка. Псковская Лента Новостей узнала, как часто управляющие компании должны чистить дворы и крыши, каким образом их можно стимулировать через административное давление и что помогает получить компенсацию, когда все уже случилось.

 

Доля секунды

«Простите, если испортил вам праздник», - этими словами завершил свой жуткий рассказ в соцсетях один из жителей Пскова. 5 января он выходил из ветклиники с новым питомцем, щенком Джеком. Сын загадал собаку на новый год, не стал просить у родителей телефон. А жена мечтала о собаке 35 лет. После сделанной в клинике плановой прививки с Джеком можно было гулять на улице. Семья рассчитывала на медали с выставок. Однако прямо на пороге пес принял на себя страшный удар.

«Выходя из помещения на улицу, - описывает хозяин, - я держал щенка на руках, прижимая его к себе. Доля секунды — огромная глыба льда рухнула с крыши дома. Сильнейший удар выбил питомца из рук. Маленький, окровавленный щенок беспомощно дёргался и скулил».

Собака в итоге осталась без глаза. Происшествие бурно обсуждали в соцсетях. Один из псковичей написал: «Управляйки... От них толку, что от козла молока. С чем бы не обратился - ноль! И управы на них тоже ноль!» Но это только половина правды. Кое-что сделать все-таки возможно.

В декабре Псковская Лента Новостей писала, как городские власти стимулируют управляйки убирать снег и сосульки. От горожан нужно совсем немного активности — пожаловаться в контрольное управление муниципалитета. Штрафы увеличиваются с каждым новым нарушением, вилка от предупреждения до 100 тысяч.

Протокол был составлен и на управляющую компанию, на территории которой глаза лишился пес Джек. А еще глава администрации Пскова Борис Елкин предложил заводчику помощь в составлении судебного иска.

kontrolpskov@pskovadmin.ru — почта контрольного управления администрации Пскова для жалоб на уборку дворов. К письму приложить фотографии, снимки делать с адресной привязкой (в кадр должна попасть табличка на доме), указать дату.

Не наказания ради, а пользы для существует номер аварийной дежурно-диспетчерской службы 055. Звонить по нему посоветовал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы Пскова, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству городского парламента Сергей Гаврилов.

«Сообщите нам, - призвал он, - а мы уже дальше разберемся, кто ответственный за уборку этих сосулек».

Также редакция направляла запрос областным властям. На уровне региона за управляющими компаниями присматривает комитет по региональному контролю и надзору. Там сообщили, что с начала зимы и до конца года рассмотрели примерно 80 обращений. «По каждому поступившему обращению приняты меры по устранению допущенных нарушений, уборка придомовых территорий осуществлена, - сообщили в комитете о результатах своей работы. - Каждое обращение, как правило, отрабатывалось за сутки, максимальный срок рассмотрения составлял два дня».

priemnaya.pskov.ru, портал ГИС ЖКХ или бумажная почта (180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, каб. 28) — комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

Система ЖКХ и нормативы, по которым она работает — темный лес, порой даже для тех, кто находится внутри нее. Жильцу проверить свою УК можно с помощью простой шпаргалки. Еще в 2003 году Госстрой принял постановление «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В параграфе «Зимняя уборка» очень доходчиво прописано, как часто снег должен исчезать из дворов. Периодичность уборки зависит от класса тротуаров, а он — от числа использующих дорожку пешеходов. Во время снегопада тротуары должны очищать через промежуток от получаса до трех часов. Когда снег не падает, интервал увеличивается от суток до трех. В реальной жизни псковичи не видят дворников в снегопад по нескольку дней, а без него — неделями. За это время снег под ногами прессуется, потом тает, превращается в жижу и застывает уродливыми и непроходимыми буграми.

На том же месте

Про снег и лед на крышах постановление Госстроя говорит более расплывчато. Должны «по мере необходимости сбрасываться на землю». Насколько широко эту необходимость трактуют управляющие компании, на собственной кухне испытала псковичка Светлана Сергеева. Она живет в том же доме, с которого на щенка Джека упала ледышка. Несколько лет назад женщина судилась с управляющей компанией. Снег и лед на крыше начали таять, и вода потекла в квартиру Светланы. Пришлось демонтировать подвесной потолок в двух комнатах, залило кухонный гарнитур.

Специалисты управляющей компании пришли актировать ущерб. Сначала насчитали 3 тысячи. Потом увеличили сумму до 6 тысяч.

«Было много вопросов по сметам, переделывали несколько раз. Не могли ответить почему у них все время разные суммы, - рассказывает женщина. - Нас такая сумма не устраивала, провели независимую экспертизу и обратились в суд».

В итоге владельцы квартиры получили 40 тысяч материальной и моральной компенсации, а еще управляющая компания оплатила услуги адвоката, судебные расходы и экспертизу. Но сначала

просила суд о рассрочке, собиралась платить по 2 тысячи в месяц. Суд на это не пошел, впечатлившись миллионными оборотами предприятия. С момента происшествия до получения компенсации прошло без малого три года.

Деньги для балалаечника

Музыкант Константин Абабков считает, что ему быстро получить компенсацию от своей управляющей компании помог публичный статус. Художественный руководитель ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева в ночь на 16 декабря прошлого года не придал значения миганию сигнализации. В полшестого утра он ее преспокойно выключил, а через несколько часов вышел в свой двор на улице Советской, после чего вызвал полицию.

«Когда собирался отвозить ребенка в школу, увидел, что это была глыба льда, упавшая с крыши дома. Она разбила заднее стекло и помяла корпус машины. Очень неприятное событие с утра!» - комментировал он происшествие.

Новость быстро попала в СМИ, о случившемся писала Псковская Лента Новостей. Машина получила повреждения, ее хозяин потратил три часа на уборку из салона битого стекла и льда, дождь основательно промочил сидения. Балалаечник считает, что именно огласка помогла ему быстро получить деньги на ремонт. Он сразу выразил намерение подавать в суд на компенсацию материального ущерба.

«У меня все получилось, - сообщил Константин Абабков, с которым ПЛН связалась после праздников. - Действовал активно, так что мне уже заплатили, машина отремонтирована, езжу. Директор сразу пришел на место, пообещал и, действительно, вернул деньги за ремонт, он обошелся в 25 тысяч. Думаю, только потому, что я человек публичный, а случившееся было предано широкой огласке».

Он говорит, что сейчас место, где был припаркован автомобиль, огорожено, стоянка там запрещена. Такая же красно-белая ленточка появилась под крышей, где лишился глаза пес Джек. Так управляющие компании отгородились от повторения затратных случаев. Это куда проще, чем чистить на крышах снег и лед. Однако обмотать ленточками весь город вряд ли получится.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #управляющие организации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве?
В опросе приняло участие 412 человек
14.01.2022, 14:130 25 детей госпитализировали в Пскове после катания на ватрушках 14.01.2022, 13:570 ОМОН приглашает псковичей на службу и обещает соцгарантии 14.01.2022, 13:470 Мы никого из старожилов из театра не выгнали — Дмитрий Месхиев 14.01.2022, 13:380 Компенсируй это
14.01.2022, 13:340 Более 10 образовательных учреждений в Пскове ждет обновление 14.01.2022, 13:310 Пять ключевых событий года назвали сотрудники завода «Титан-Полимер» 14.01.2022, 13:240 Скончалась народная артистка России Анастасия Вознесенская 14.01.2022, 13:140 Каких кадров не хватает в национальных театрах России, рассказал Дмитрий Месхиев
14.01.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Дмитрием Месхиевым 14.01.2022, 12:570 Более 20 домов в Пскове остались без отопления 14.01.2022, 12:500 Псковские профсоюзы продолжат сотрудничать с соседями и внедрять инновации 14.01.2022, 12:420 «Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот? ВИДЕО
14.01.2022, 12:370 Экс-прокурор региона Тимур Кебеков приехал в Псков и поздравил коллег 14.01.2022, 12:220 Для празднования Крещения в Псковской области оборудуют 12 купелей 14.01.2022, 12:190 Лучших сотрудников псковской прокуратуры наградили по случаю 300-летия ведомства 14.01.2022, 12:120 За кражу кошелька из-под матраса осудили жителя Дедовичского района
14.01.2022, 12:031 Российским туристам станут доступны вакцинные туры в Турцию 14.01.2022, 11:581 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.01.2022, 11:522 В Новоржеве юноша украл и распилил металлические ворота 14.01.2022, 11:492 Почти 26 миллиардов рублей перечислила в бюджет псковская налоговая
14.01.2022, 11:440 Известный российский пианист даст благотворительный концерт в Пскове 14.01.2022, 11:381 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1340 14.01.2022, 11:300 В Великих Луках раскрыли кражу имущества управляющей компании 14.01.2022, 11:280 Жительница Красногородского района отправится в колонию за неуплату алиментов
14.01.2022, 11:250 Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Пскове 14.01.2022, 11:170 Более 30 школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2022 году 14.01.2022, 11:160 Находившегося в розыске псковича задержали росгвардейцы 14.01.2022, 11:111 Около 800 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа
14.01.2022, 11:070 «Двое на одного»: Дмитрий Месхиев о скандале вокруг спектакля «Сережа очень тупой» 14.01.2022, 11:060 Водитель «Фольксвагена» пострадал в результате ДТП в Псковской районе 14.01.2022, 11:030 Колядующий острович украл два велосипеда 14.01.2022, 10:521 «Единая Россия» предлагает отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
14.01.2022, 10:370 Пункт весогабаритного контроля установили в Стругокрасненском районе 14.01.2022, 10:243 Памятник Петру Первому торжественно открыли у здания псковской прокуратуры 14.01.2022, 10:130 Дедовичского наркомана со стажем отправили в колонию 14.01.2022, 09:590 Потенциально опасный астероид пролетит мимо Земли 18 января
14.01.2022, 09:540 Резервная копия 14.01.2022, 09:480 «Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот? 14.01.2022, 09:390 Вылет самолета из Москвы в Псков задержали более чем на 6 часов 14.01.2022, 09:320 В России могут отказаться от иностранной спутниковой связи
14.01.2022, 09:056 Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о заражении «омикроном» 14.01.2022, 08:500 Более 12 миллионов рублей потратили на благоустройство Красногородского района 14.01.2022, 08:350 Курьер в СЗФО зарабатывает почти в два раза больше учителя 14.01.2022, 08:201 Более 270 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от COVID-19
14.01.2022, 08:000 «Зооград» планирует к маю открыть двери для посетителей 14.01.2022, 07:470 Газ для Вечных огней станет бесплатным 14.01.2022, 07:351 Псковская область получила почти 300 млн рублей для выплаты социальных пособий 14.01.2022, 07:221 Послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января
14.01.2022, 07:0115 Михаил Ведерников: Мы на пороге новой волны коронавируса 13.01.2022, 23:392 Циклон «Эльза» надвигается на Псковскую область 13.01.2022, 22:100 Поступить на учебу в военные вузы предлагают псковичам 13.01.2022, 21:530 Два человека погибли при падении лифта в «Президент-отеле» в Москве
13.01.2022, 21:400 Дмитрий Шахов в День российской печати напомнил о гарантиях свободы слова 13.01.2022, 21:200 Вывеску на офисе проекта губернатора в Пскове привели в соответствие с дизайн-кодом 13.01.2022, 21:000 Врач предупредил об угрозе инсульта при бесконтрольной борьбе с головной болью 13.01.2022, 20:400 По вопросу газификации обратились к депутату жители Псковского района
13.01.2022, 20:201 Сергей Елизаров вновь получил президентский грант на проект «Экомышление» 13.01.2022, 20:000 Псковские архивисты опубликовали подборку газетных заметок о событиях 1919 года 13.01.2022, 19:400 Произведенные заключенными изделия псковичи могут приобрести на торговой выставке 13.01.2022, 19:204 Андрей Турчак исполнил новогодние мечты трех юных жителей Псковской области
13.01.2022, 19:001 Выставка «Неправильной книги» открылась в Пскове 13.01.2022, 18:420 Псков стал намного уютнее благодаря конкурсу новогодних украшений - Кристина Кобызь 13.01.2022, 18:2110 Кто вошел - за проезд! 13.01.2022, 18:100 Стали известны победители конкурса новогоднего украшения зданий в Пскове
13.01.2022, 18:040 В Пскове откроется арт-пространство «Азбука эстампа» 13.01.2022, 17:510 Глухонемой мужчина пропал в Пскове 13.01.2022, 17:421 Президент одобрил инициативы Андрея Турчака по социальной газификации 13.01.2022, 17:220 Определено место для крещенских купаний в Великих Луках
13.01.2022, 17:112 Спад заболеваемости коронавирусом в Псковской области объяснили в Роспотребнадзоре 13.01.2022, 17:040 Россиян предупредили об ухудшении здоровья из-за погоды 13.01.2022, 16:491 Дорожная авария с пьяным водителем произошла в Пскове 13.01.2022, 16:440 У двух енотов, куницы и собаки в Псковской области подозревают бешенство
13.01.2022, 16:330 Армен Мнацаканян подключился к решению проблем в пушкиногорском «Зоограде» 13.01.2022, 16:200 Скончался бывший первый заместитель мэра Пскова Валентин Иванов 13.01.2022, 16:110 ВТБ: Продажи автокредитов в России могут обновить рекорд в 2022 году 13.01.2022, 16:070 Начинается онлайн-брифинг по итогам конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru