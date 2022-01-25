ЖКХ

В Гдовском районе увеличилась собираемость взносов на капремонт

Собираемость взносов на капитальный ремонт увеличилась в Гдовском районе в результате проведенной региональным оператором работы с должниками в 2021 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области, с января по декабрь прошлого года она составила 61,33%, что почти на 15% больше, чем в 2020 году. Для сравнения, за аналогичный период в 2020 году собираемость взносов была всего 46,67%.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

При этом собираемость с нарастающим итогом за период с марта 2015 года по декабрь 2021 года остается самой низкой в Псковской области и составляет всего 41,45%. Начислено 34,62 млн рублей, оплачено 14,35 млн рублей, задолженность по оплате взносов - 20,27 млн рублей.

«В связи с большой суммой долга по оплате взносов в Гдовском районе региональным оператором была активизирована работа по взысканию задолженности с собственников помещений в муниципалитете. Были выявлены "Топ-100 должников", имеющих задолженность на общую сумму порядка 1,51 млн рублей. За 2021 год взыскано более 498 тыс. рублей. Работа по взысканию задолженности будет продолжена и в текущем году», - отметили в фонде.

Для того, чтобы избежать судебного разбирательства, региональный оператор предлагает собственникам, имеющим задолженность, заключить соглашение о рассрочке задолженности сроком до 6 месяцев. Дополнительную информацию можно получить по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298227, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, по телефону «горячей линии» 8(8112)298223.

Напомним, что за 2016-2021 годы в муниципалитете были выполнены работы по капитальному ремонту 11 конструктивных элементов в 8 многоквартирных домах на сумму 17,23 млн рублей.

На 2022 год запланирован капитальный ремонт крыш двух многоквартирных домов в городе Гдове на улице Карла Маркса, 21 и 71.