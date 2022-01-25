ЖКХ

В Псковской области возможны нарушения энергоснабжения из-за непогоды

В Псковской области возможны нарушения энергоснабжения и увеличение дорожно-транспортных происшествий из-за непогоды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ночью и утром 28 января местами по Псковской области, преимущественно по западным районам, ожидается сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода. «Возможно нарушение энергоснабжения, увеличение ДТП», - предупредили жителей региона.

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Сообщить о происшествиях можно по телефонам: 112, 88002200220.