ЖКХ

Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада

В Псковской области сильный снегопад и метель. Как сообщается в телеграм-канале филиала компании «Россети Северо-Запад», энергетики в регионе работают в режиме повышенной готовности.

Фото: телеграм-канал филиала компании «Россети Северо-Запад»

110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

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Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до вечера пятницы.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.



Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220.