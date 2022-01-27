Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада

В Псковской области сильный снегопад и метель. Как сообщается в телеграм-канале филиала компании «Россети Северо-Запад», энергетики в регионе работают в режиме повышенной готовности.
Фото: телеграм-канал филиала компании «Россети Северо-Запад»
110 аварийных бригад и 149 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 99 дизельных генераторов общей мощностью 3,2 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220.