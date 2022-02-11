ЖКХ

«Горводоканал» заканчивает реализацию крупномасштабного проекта

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» в рамках участия в программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония 2014-2020» заканчивает реализацию крупномасштабного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе выполнения проекта на очистных сооружениях канализации города Пскова уже выполнили работы по капитальному ремонту аэротенка № 1, смонтировали и запустили в эксплуатацию высокоэффективный воздуходувный агрегат для подачи воздуха в аэротенки, а также приобрели второй воздуходувный агрегат.

Кроме того, закупили новый декантер для обезвоживания осадка сточных вод и приобрели новые системы управления работой существующих декантеров, изготовили комплект новых решеток тонкой очистки для удаления из сточной воды механических загрязнений.

«А сегодня запускается в эксплуатацию первичный отстойник №3, отремонтированный в рамках проекта. Данный отстойник в результате 40-летней эксплуатации находился в аварийном состоянии, в ходе его ремонта подрядчик заменил все металлические конструкции, контактирующие с агрессивными сточными водами, на конструкции из нержавеющей стали, а также были отремонтированы бетонные поверхности отстойника и выполнены пуско-наладочные работы», - рассказали в «Горводоканале».

За счет сэкономленных грантовых средств предприятие приобрело насосную станцию для откачки илового осадка из илонакопителя, в котором находится осадок, сброшенный в 80-90-е годы, то есть до строительства цеха механического обезвоживания осадка. «Потенциально данный осадок может представлять угрозу стабильности экологической ситуации в акватории реки Великой, поэтому муниципальное предприятие города Пскова "Горводоканал" после согласования с программой приобрело насосную станцию для откачки иловых отложений», - добавили в пресс-службе.