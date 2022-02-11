«Горводоканал» заканчивает реализацию крупномасштабного проекта

Муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» в рамках участия в программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония 2014-2020» заканчивает реализацию крупномасштабного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
В ходе выполнения проекта на очистных сооружениях канализации города Пскова уже выполнили работы по капитальному ремонту аэротенка № 1, смонтировали и запустили в эксплуатацию высокоэффективный воздуходувный агрегат для подачи воздуха в аэротенки, а также приобрели второй воздуходувный агрегат.
Кроме того, закупили новый декантер для обезвоживания осадка сточных вод и приобрели новые системы управления работой существующих декантеров, изготовили комплект новых решеток тонкой очистки для удаления из сточной воды механических загрязнений.
За счет сэкономленных грантовых средств предприятие приобрело насосную станцию для откачки илового осадка из илонакопителя, в котором находится осадок, сброшенный в 80-90-е годы, то есть до строительства цеха механического обезвоживания осадка. «Потенциально данный осадок может представлять угрозу стабильности экологической ситуации в акватории реки Великой, поэтому муниципальное предприятие города Пскова "Горводоканал" после согласования с программой приобрело насосную станцию для откачки иловых отложений», - добавили в пресс-службе.