ЖКХ

От чего зависит сумма в квитанциях за отопление, объяснили псковичам

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов объяснил, от чего зависит сумма в квитанциях за отопление. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Тепловые сети — это большой чайник, в котором находятся почти 12 тысяч тонн воды. Ее надо нагреть и обеспечить ее циркуляцию. Затем вода нагревается и отдает свое тепло в помещения. Таковы законы физики - чем холоднее на улице, тем больше тепла нужно отдать для комфортного обогрева помещения», - сказал Игорь Максимов.

По словам директора предприятия, от температуры воздуха на улице зависит то, сколько псковичам придется заплатить за отопление. «В ноябре 2021 года среднесуточная месячная температура была +2 градуса, а в декабре прошлого года было уже -6 градусов. Поэтому в ноябре семья заплатила около 1700 рублей, а в декабре пришлось отдать 2500 рублей, потому что морозы были и под 30 градусов, приходилось выводить оборудование на сверхвысокие режимы работы», - отметил Игорь Максимов.