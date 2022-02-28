ЖКХ

О проблемах в работе «управляек» спросили жителей Псковской области

Опрос об актуальных проблемах в работе управляющих организаций и в сфере ЖКХ провели среди жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Качество услуг ЖКХ и деятельность управляющих компаний в целом как хорошее оценили 11% опрошенных, 32% – как удовлетворительное, 57% респондентов сочли его плохим.

В рамках опроса псковичам также предложили оценить качество отдельных услуг управляющих компаний по содержанию имущества многоквартирных домов и придомовой территории по пятибалльной шкале.

Самые низкие оценки качества услуг управляющих организаций получили услуги по содержанию элементов благоустройства МКД (детские игровые площадки, бельевые площадки, места отдыха жильцов) – 45% опрошенных поставили самую низкую оценку, услуги по содержанию подвалов и чердаков МКД – 44% опрошенных поставили самую низкую оценку, а также услуги по содержанию газонов и зеленых насаждений придомовой территории – 40% опрошенных поставили самую низкую оценку.

Также жители региона ответили на вопрос, какие меры более приемлемы для повышения платежной дисциплины жильцов за услуги ЖКХ. Самым популярным ответом оказалось предложение ужесточить ответственность, вплоть до отключения от электро-газоснабжения (данный вариант поддержали 37 % опрошенных), говорится в сообщении.

Наиболее актуальными проблемами в сфере ЖКХ были названы:

высокие тарифы за жилищно-коммунальные услуги,

низкий уровень благоустройства придомовых территорий,

низкое качество жилищно-коммунальных услуг,

обветшание жилищного фонда.

Среди самых популярных ответов на предложения по улучшению деятельности «управляек» было ужесточение ответственности за предоставление некачественных жилищно-коммунальных услуг, приведение в соответствие качества и стоимости жилищно-коммунальных услуг, повышение контроля за деятельностью жилищных организаций со стороны органов власти, а также обеспечение более широкого доступа к экономической деятельности жилищных организаций, отметили в администрации.