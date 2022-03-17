Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
ПЛН по версии Яндекса
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
о рынке недвижимости
Господин Рейтингомер
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё ЖКХ 17.03.2022 09:301 Разрушители легенд: куда девается пластик из сеток в псковских дворах 22.03.2022 21:300 На покупку резервных источников электроэнергии в Псковской области выделят 15 миллионов рублей 22.03.2022 17:560 Водоснабжение на улице Фабрициуса в Пскове планируют восстановить 23 марта 22.03.2022 17:110 Часть жителей улицы Фабрициуса в Пскове остаются без воды из-за подрядчика 22.03.2022 16:110 Как исправить ошибки в показаниях за теплоснабжение, объяснила псковский инженер 22.03.2022 15:480 Осмотр техники прошел на базе псковского филиала «Экопром»
 
 
 
Самое популярное 16.03.2022 08:494 Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе 15.03.2022 18:559 Почем сахар для народа 19.03.2022 14:100 Псковский губернатор рассказал о «вражеских провокациях» на территории региона 18.03.2022 08:550 Обыски проходят в квартирах псковских активистов партии «Яблоко» 19.03.2022 10:590 Псковичи простились с погибшим на Украине ефрейтором Ильей Шешокиным
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

На покупку резервных источников электроэнергии в Псковской области выделят 15 миллионов рублей

22.03.2022 21:30|ПсковКомментариев: 0

На покупку резервных источников электроэнергии для бюджетных учреждений социальной защиты и здравоохранения из резервного фонда администрации области в 2022 году выделят 15 миллионов рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на заседании в формате видео-конференц-связи рассмотрели вопрос о состоянии безопасности электросетевого комплекса. Кроме того, участники встречи обсудили меры по повышению надежности обеспечения потребителей энергоресурсов в Северо-Западном федеральном округе.

По сравнению с прошлым годом на территории СЗФО зафиксировали рост происшествий в электросетевом комплексе округа на 26%. Сетевая компания разработала программы повышения надежности электросетевого комплекса для обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса, снижения количества технологических нарушений, повреждаемости сетей при неблагоприятных погодных явлениях, сокращений времени отключений и доведения электросетевого комплекса до нормативного технического состояний.

В ходе обсуждения отдельное внимание уделили вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого хозяйства. Кроме того, поднималась тема выделения дополнительного финансирования на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса регионов Северо-Запада.

Губернатор Псковской области доложил полпреду об уже предпринятых усилиях по обеспечению безопасности электросетевой инфраструктуры, осуществлении первоочередных мероприятий по наиболее актуальным направлениям. Силами энергосетевой компании руководство региона закупило первые четыре резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ), на наиболее сложных участках расчистили просеки и заменили опоры линий электропередачи. 

Речь зашла и о возможностях финансирования региональной программы повышения надежности электроснабжения потребителей. В этом вопросе регион ранее поддержал президент России Владимир Путин. Мероприятия по модернизации, реновации электросетевого комплекса региона разработали на основе детального анализа сетей.

Теги: #электроэнергия #СЗФО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 218 человек
22.03.2022, 22:150 Вопросы трудовой занятости Псковской области обсудят на совещании 22.03.2022, 22:000 Три выставки откроются в псковском Доме ремесел 1 апреля 22.03.2022, 21:450 О последствиях нелегального трудоустройства напомнили псковским работодателям 22.03.2022, 21:300 На покупку резервных источников электроэнергии в Псковской области выделят 15 миллионов рублей
22.03.2022, 21:150 Бесплатную юридическую помощь окажут псковичам 25 марта 22.03.2022, 21:000 Почти 200 спортсменов состязались в рукопашном бое в Псковской области 22.03.2022, 20:450 Порядок выплаты страховой пенсии за март разъяснили псковичам 22.03.2022, 20:300 Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова
22.03.2022, 20:150 Сообщить о случаях коррупции со стороны ГИБДД предлагают псковичам 22.03.2022, 19:580 Муниципальная гордость великоновгородцев и псковский отрицательный политический отбор 22.03.2022, 19:573 Всероссийские проверочные работы для школьников перенесут на осень 22.03.2022, 19:450 «Гонки по вертикали»: Россия и Запад. На грани разрыва. ВИДЕО
22.03.2022, 19:300 Фестиваль русской музыки завершился концертом в Пскове. ФОТО 22.03.2022, 19:120 Конкурс на лучший проект развития территории Гремячей горы объявили в Пскове 22.03.2022, 18:502 За сутки более 250 псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса 22.03.2022, 18:310 Около 50% сделок с недвижимостью псковичи совершили онлайн
22.03.2022, 18:301 Россия и Запад. На грани разрыва 22.03.2022, 18:200 Псковский астроном-любитель запечатлел Млечный Путь 22.03.2022, 18:110 РАЭК спрогнозировала отъезд из России до 100 тысяч ИТ-специалистов в апреле 22.03.2022, 18:020 Онлайн-брифинг в пресс-центре ПЛН: Можно ли победить коррупцию?
22.03.2022, 18:001 Начальник отдела снабжения псковского «Экопрома» рассказал об адаптации на работе 22.03.2022, 17:560 Водоснабжение на улице Фабрициуса в Пскове планируют восстановить 23 марта 22.03.2022, 17:510 Презентация картин заслуженного художника России проходит в Великих Луках 22.03.2022, 17:400 Немецкий концерн приостановил контракт на поставку новых «Сапсанов» в Россию
22.03.2022, 17:310 Иностранец попытался подкупить таможенника в Печорском районе 22.03.2022, 17:270 Гинекологическое отделение открылось в перинатальном центре Пскова 22.03.2022, 17:220 ВТБ увеличил выдачу льготной ипотеки на треть 22.03.2022, 17:182 Ремонт перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина в Великих Луках приостановили
22.03.2022, 17:110 Часть жителей улицы Фабрициуса в Пскове остаются без воды из-за подрядчика 22.03.2022, 16:560 Уступать дорогу пожарным машинам призвали жителей Псковской области 22.03.2022, 16:520 Лучших теннисистов определили на спартакиаде в Псковской области 22.03.2022, 16:500 Небезопасную говядину пытались перевезти через границу в Псковской области
22.03.2022, 16:431 Владимир Кузь о тающем асфальте, ремонте иномарок и импортозамещении 22.03.2022, 16:310 Спрос на ноутбуки рухнул в мире 22.03.2022, 16:210 Во дворе дома на улице Алехина в Пскове расширят парковку 22.03.2022, 16:110 Как исправить ошибки в показаниях за теплоснабжение, объяснила псковский инженер
22.03.2022, 16:040 Госдума отменила налог на процентные доходы с банковских вкладов 22.03.2022, 15:480 Осмотр техники прошел на базе псковского филиала «Экопром» 22.03.2022, 15:440 Псковские учреждения соцзащиты переведут в открытый режим работы до апреля 22.03.2022, 15:420 В России подготовили новый пакет предложений по поддержке экономики
22.03.2022, 15:3812 Псковская оппозиционная журналистка Светлана Прокопьева уехала из России 22.03.2022, 15:371 Директор ПТС: Тариф за теплоснабжение меняться не будет 22.03.2022, 15:3610 Суд назначил оппозиционеру Навальному девять лет строгого режима 22.03.2022, 15:350 Восемь миллионов рублей направили на обновление учебного оборудования в Великих Луках
22.03.2022, 15:300 Отправить книги на Донбасс предлагают жителям Псковской области 22.03.2022, 15:240 До 13 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 23 марта 22.03.2022, 15:170 Госдума одобрила поправки о лишении свободы на 15 лет за фейки о госорганах РФ 22.03.2022, 15:080 Разворот Украины на Запад создал реальную угрозу — Валерий Филимонов
22.03.2022, 15:001 Банки начали резко понижать ставки по рублевым вкладам 22.03.2022, 14:550 Ажиотаж на здоровье 22.03.2022, 14:540 Валерий Филимонов: Сбор гуманитарной помощи шел гораздо быстрее, чем прогнозировали 22.03.2022, 14:430 Дорожная авария с участием автомобиля скорой медпомощи произошла в Дно
22.03.2022, 14:370 Французский баран из Латвии привлек внимание на псковской границе 22.03.2022, 14:351 «Кузница»: Тепло в домах. За что мы платим? ВИДЕО 22.03.2022, 14:280 Человек пострадал при столкновении двух машин в Плюсском районе. ФОТО 22.03.2022, 14:260 СНГБ повысил ставки по вкладу «Удачный»
22.03.2022, 14:180 Зодиакальный свет запечатлели над ночным Изборском 22.03.2022, 14:150 Кремль прислушивается к мнению несогласных со спецоперацией россиян — Песков 22.03.2022, 14:010 Валерий Филимонов поддержал идею национализации производств компаний, которые заявили об уходе из России 22.03.2022, 13:590 Бизнес-экосистему для автоматизации продаж предлагает псковичам Tele2
22.03.2022, 13:563 Интерактив: С оружием без справки 22.03.2022, 13:500 Крупные фальшивые купюры обнаружили в Псковской области 22.03.2022, 13:420 Заключительный концерт фестиваля русской музыки пройдет в Пскове 22.03.2022, 13:360 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Арни, тебе ли читать морали?
22.03.2022, 13:341 Более 200 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 22.03.2022, 13:290 Ограничения при установке индивидуального теплового пункта назвала псковский инженер 22.03.2022, 13:270 Жители Северо-Запада за год перевели через Сбербанк почти 670 млрд рублей 22.03.2022, 13:250 В Псковской области почти на 40% выполнили план ввода жилья
22.03.2022, 13:200 Приостановку программ приграничного сотрудничества обсудили в Псковской области 22.03.2022, 13:160 ЦБ сообщил о сокращении средств россиян в банках на 1,2 триллиона рублей 22.03.2022, 13:120 Псковские таможенники установили приоритетный порядок пропуска определенных товаров 22.03.2022, 13:042 От коронавируса в Псковской области скончались еще шесть человек
22.03.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» 22.03.2022, 12:540 Натуральное земледелие. ЛОНГРИД 22.03.2022, 12:500 Псковичи могут обратиться на «прямую линию» ФСИН 23 марта 22.03.2022, 12:500 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Арни, тебе ли читать морали?
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru