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На покупку резервных источников электроэнергии в Псковской области выделят 15 миллионов рублей

На покупку резервных источников электроэнергии для бюджетных учреждений социальной защиты и здравоохранения из резервного фонда администрации области в 2022 году выделят 15 миллионов рублей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на заседании в формате видео-конференц-связи рассмотрели вопрос о состоянии безопасности электросетевого комплекса. Кроме того, участники встречи обсудили меры по повышению надежности обеспечения потребителей энергоресурсов в Северо-Западном федеральном округе.

По сравнению с прошлым годом на территории СЗФО зафиксировали рост происшествий в электросетевом комплексе округа на 26%. Сетевая компания разработала программы повышения надежности электросетевого комплекса для обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса, снижения количества технологических нарушений, повреждаемости сетей при неблагоприятных погодных явлениях, сокращений времени отключений и доведения электросетевого комплекса до нормативного технического состояний.

В ходе обсуждения отдельное внимание уделили вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого хозяйства. Кроме того, поднималась тема выделения дополнительного финансирования на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса регионов Северо-Запада.

Губернатор Псковской области доложил полпреду об уже предпринятых усилиях по обеспечению безопасности электросетевой инфраструктуры, осуществлении первоочередных мероприятий по наиболее актуальным направлениям. Силами энергосетевой компании руководство региона закупило первые четыре резервных источника снабжения электроэнергией (РИСЭ), на наиболее сложных участках расчистили просеки и заменили опоры линий электропередачи.

Речь зашла и о возможностях финансирования региональной программы повышения надежности электроснабжения потребителей. В этом вопросе регион ранее поддержал президент России Владимир Путин. Мероприятия по модернизации, реновации электросетевого комплекса региона разработали на основе детального анализа сетей.