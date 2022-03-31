ЖКХ

В Псковской области обеспечат налоговую поддержку строительства газопроводов

Налоговую поддержку строительства газопроводов обеспечат в Псковской области. Соответствующие изменения в закон «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области» одобрили депутаты регионального парламента на сессии 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В чем суть законопроекта?» - спросил депутат Олег Брячак.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко ответила, что суть закона состоит в том, что при вновь построенных межпоселковых и внутрипоселковых газопроводах с 2022 года ПАО «Газпром» будет освобождено от уплаты налога на имущество организаций.

«Очень здорово, что мы поддерживаем нищий Газпром», - резюмировал Олег Брячак.

Законопроект предоставляет Газпрому преференции по налогу на имущество в отношении газораспределительных сетей, которые построят в ближайшие три года. «Предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций на налоговые периоды 2022-2026 годов в отношении объектов газораспределительных систем, построенных в рамках реализации мероприятий пункта 9 приложения №3, приложения №8 и приложения №13 региональной программы газификации Псковской области на 2017-2026 годы, утвержденной указом губернатора от 30 ноября 2016 года №75-УГ», — отмечается в пояснительной записке.

Налоговые льготы будут распространяться только на вновь построенные объекты, которые не были включены в налогооблагаемую базу.

Данная льгота позволит обеспечить налоговую поддержку строительства межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газораспределительных станций, пунктов редуцирования газа, газопроводов с вводами до границы земельных участков и иных объектов газораспределительных систем.

В пояснительной записке указано, что предоставление налоговых льгот будет способствовать ускоренному проведению догазификации населенных пунктов, позволит снизить тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и себестоимость услуг газораспределительных организаций, что повысит энергоэффективность экономики Псковской области, а также обеспечит улучшение качества жизни населения.

Сумма недополученных доходов областного бюджета по налогу на имущество организаций при принятии проекта закона области составит в 2022 году 26,75 млн рублей, в 2023 году — 53,18 млн рублей, в 2024 году — 52,19 млн рублей.

Законопроект поддержал 21 депутат, против проголосовали двое, один парламентарий воздержался.