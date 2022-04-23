ЖКХ

Установить краны на батареи отопления посоветовали псковичам

Для поддержания комфортной температуры в доме псковичам следует установить краны на батареи отопления. Об этом сегодня, 26 апреля, в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил сотрудник аварийно-диспетчерской службы «Псковских тепловых сетей» Максим Лебедев.

«Советую в летний период подготовить свою систему отопления к тому, чтобы поставить краны, которые закрывали бы батареи. У нас хоть дома и старые, но вроде бы ничего не течет. Для комфортного проживания и поддержания температуры в доме краны лучше держать в рабочем состоянии. Можно обратиться в управляющую организацию и выполнить такую работу», – рекомендовал специалист.

Ранее сообщалось, что процесс отключения отопления занимает три дня.