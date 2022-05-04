ЖКХ

Строительство 2-ой очереди подземного водозабора в Пскове планируют завершить до конца лета

Строительство 2-ой очереди подземного водозабора в Пскове производительностью 30 тысяч кубометров в сутки планируют завершить к концу лета. Об этом сообщил главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 мая.

«Сейчас мощность подземного водозабора составляет порядка 12 тысяч кубометров. Но ведем строительство второго пускового комплекса. Планируется его завершить в августе, к концу лета. И будем подавать с подземного водозабора порядка 42 тысяч кубометров воды в сутки», — отметил Андрей Алябьев.

Главный технолог предприятия напомнил, что под Псковом есть несколько подземных водоносных горизонтов. «Разведано четыре. Если пробурить глубже, то, наверное, есть и еще. Они водообильные. Для водоснабжения города был выбран наиболее мощный водоносный горизонт — третий от поверхности земли. Он залегает на глубине в среднем от 100-150 метров. Скважины, которые пробурены для водоснабжения города, имеют глубину 150 метров. Этот водоносный горизонт отличается высокой защищенностью. Его практически невозможно загрязнить. Потому что выше его располагаются еще два водоносных горизонта, и у них нет прямой связи с нашим целевым горизонтом», — рассказал он.

Андрей Алябьев сообщил, что прорабатывается вопрос по умягчению воды, подаваемой в город из подземного водозабора. «Подрядчик разработал проектную документацию по строительству станции умягчения. Конечно, удовольствие недешевое. По подсчетам подрядчика, стоимость строительства в ценах первого квартала 2022 года составляет 565 млн рублей», — добавил он.

Гость студии уточнил, что жесткость подземной воды в водозаборе составляет примерно 5,5 градусов. Норматив — до 7 градусов. «Мы укладываемся с определенным запасом», — резюмировал Андрей Алябьев.