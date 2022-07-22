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Плюс электрификация

22.07.2022 11:09|ПсковКомментариев: 0

Президент подписал поручение, по которому из федерального бюджета трех следующих лет профинансируют программу модернизации энергосетевого хозяйства Псковской области. Проще говоря, рвущиеся под дождем и снегом провода заменят, деньги на это, наконец, найдены. За неделю до этого в России серьезно выросли цены на подведение электричества к новым частным домам. В новых расценках и связи между двумя событиями разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Технологическое присоединение к электросетям, так это правильно называется, стоило для владельцев частных домов 550 рублей за 15 кВт. Цена оставалась неизменной с 2009 года. С начала года ходили слухи о ее скором существенном росте. Они подтвердились 30 июня, когда премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. На следующий день оно было опубликовано и сразу же заработало.

Теперь расчет привязан к 1 кВт. Правительство прописало «вилку», внутри которой регионы могут устанавливать свой тариф. С 1 июля этого года: 3-10 тысяч рублей, с 1 июля 2023 года: 4-10 тысяч рублей, с 1 июля 2024 года: 5-10 тысяч рублей. Для льготников подключение 1 кВт стоит 1 тысячу рублей, цена пока меняться не будет.

Чтобы понять, как сильно выросла плата, достаточно пересчитать ее на прежние 15 кВт. Получается, что льготникам присоединение обойдется в 15 тысяч рублей (рост в 27 раз по сравнению с прежними 550 рублями), для остальных минимум 45 тысяч в этом году (рост в 82 раза), 60 тысяч в следующем (рост в 109 раз) и 75 тысяч через два года (рост в 136 раз).

Кому положена льгота?
Малоимущим, чернобыльцам, семипалатинцам и облученным во время аварии на производственном объединении «Маяк», многодетным, ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, регион установил тарифы по нижней планке, то есть прямо сейчас подвести к дому ток стоит 15 или 45 тысяч рублей. Действует такая ставка, если до «ближайшего объекта электрической сети», то есть столба, не больше 300 метров в городах и поселках или 500 метров на селе. Если «объект» стоит дальше, правительство определило, что платить придется еще и за достройку сети — как раньше население платило за подвод к дому газовой трубы, пока не появилась программа догазификации.

«Льготники практически не строятся. Как показывает практика, от них приходит один заказ из пятидесяти, - делится наблюдениями индивидуальный предприниматель Денис Драгинский, занимающийся строительством частных домов. - Строиться люди не перестанут, будут платить, никто не станет без света сидеть. Как и без воды. Если скажут, что будет стоить по тысяче рублей за куб, люди что, мыться перестанут? То же самое с хлебом, бензином».

Рост цен на подключение, да еще и настолько многократный, предпринимателя удивляет. По своей сфере он видит, как снизилась цена на пиломатериалы из-за того, что производители потеряли возможность поставок за границу. И недоумевает, почему растет плата за электроэнергию (тарифы, как обычно, изменились с 1 июля) и за подключение, если ресурсов для производства электричества в стране тоже остается больше.

За прошлый год в антимонопольной службе рассмотрели 57 жалоб от жителей Псковской области на нарушение порядка технологического присоединения. По 14 случаям вынесены постановления о штрафах на общую сумму 5,5 млн рублей.

«В среднем, срок просрочки исполнения обязательств составляет год, - сообщила руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец. - Столько люди готовы терпеть, прежде чем отнести нам жалобу. Идут на уговоры сетевиков, пишут нам, если и эти устные обещания оказываются нарушены».

Все обратившиеся с жалобами уже подключены. Простому потребителю остается рассчитывать на то, что новые суммы настроят энергетиков на серьезный лад, и провода к домам начнут приходить вовремя.

«КоммерсантЪ» приводит комментарий «Россетей», в котором сказано, что повышение тарифа на технологическое присоединение «позволит снизить тарифную нагрузку на потребителей и высвободить денежные средства, которые будут направлены на финансирование реконструкции, реновации сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей».

О том, что такая реновация давно необходима в Псковской области, ПЛН много и подробно писала. Любая непогода приводит к массовому отключению из-за обрыва проводов, без света остаются сотни населенных пунктов и тысячи человек.

Без попадания в федеральные новости жители региона едва ли не каждый день сталкиваются с нолем вместо фазы.

«В последнее время у нас систематичести отключают свет при малейшем дождике, и мы сидим так сутки, - пару дней назад написала на сайте губернатора Псковской области Ольга Петрова с улицы Крестьянской в Порхове. - За электроэнергию мы платим в срок и очень хочется в 21 веке не питаться прокисшим молоком из обесточенного холодильника».

«Моё утро началось, с разведения костра, чтобы вскипятить чайник и накормить хотя бы бутербродами с чаем беременную на девятом месяце себя и четырехлетнего ребенка, - там же в режиме реального времени рапортует Мария Зызина из плюсской деревни Которск. - Прошло уже четыре часа, мы так и без света, сейчас снова разводить костер, чтобы придумать обед, в 21 веке! Благо мы здесь живем только летом, а старики, которые зимуют, по два дня сидят без света! Спасибо погоде, что сегодня не десять градусов, и хотя бы в доме тепло, так как отапливаемся мы электрическими конвекторами, а так бы еще и греться пришлось, как в первобытное время, возле огонька».

Однако разница между 550 и 45000 рублей за подключение новых абонентов не пойдет на модернизацию энергосетевого комплекса Псковской области. Деньги на это президент распорядился выделить из федерального бюджета.

«После определенных доработок и этапов согласования Программа повышения надежности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» согласована Минэнерго России с общим объемом финансирования 4999 млн рублей, - прислали из правительства Псковской области ответ на запрос ПЛН. - По мнению ФАС России, Минэнерго России и по результатам проверочных мероприятий финансирование программы за счет собственных средств ПАО «Россети Северо-Запад» невозможно в виду отсутствия источников. В июле 2022 года генеральный директор ПАО «Россети» А.В. Рюмин обратился к президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой дать поручение Минфину России и Минэнерго России обеспечить включение в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 и плановый период 2024 и 2025 гг.» субсидий для финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий программы. На данное обращение есть положительная резолюция президента Российской Федерации В.В. Путина в адрес председателя правительства М.В. Мишустина. Финансирование Программы повышения надежности Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» предусмотрено за счет выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета».

Соответствующее поручение президент подписал 7 июля. Так необходимые энергосетевому комплексу Псковской области 5 млрд рублей найдены.

Юлия Магера

Теги: #электроэнергия #энергетика
Источник: Псковская Лента Новостей
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