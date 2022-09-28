ЖКХ

Псковичам рассказали, что входит в комплект для догазификации

Что входит в комплект для догазификации, рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы видим, что вопрос двигается в плане доведения газа к населенным пунктам, - отметил депутат Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»). - Однако есть часть населенных пунктов, где практически ни одно домовладение к газу не подключено, хотя газ туда уже пришел. Потому что это дорого, а сейчас стало еще дороже».

Парламентарий уточнил, что, по его подсчетам, сумма догазификации составляет не 105, а 300 тысяч рублей. «Очень много людей обращается с этим вопросом. Что входит в озвученные 105 тысяч?» - спросил депутат.

«Это минимальный комплект оборудования - газовая плита с духовым шкафом, проточный водонагреватель, прибор учета газа и другое нужное оборудование. Не включена только разводка по дому. Доведение до котла, до плиты, установка счетчиков и работа, полный комплект услуг - все входит в указанную стоимость», - объяснил Олег Басников.

«Не каждый раз мы наблюдаем, чтобы руководитель такого уровня знал вопрос так глубоко. Спасибо вам», - поблагодарил за ответ Олег Брячак.