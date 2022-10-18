ЖКХ

Великолукские власти призвали горожан сделать запас воды

Ремонтные работы по перекладке аварийного участка кольцевого водовода проведут в Великих Луках 20 октября. В связи с этим некоторые абоненты будут отключены от централизованной системы холодного водоснабжения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с завершением ремонтных работ по перекладке аварийного участка кольцевого водовода диаметром 500 мм на улице Заводской и производством врезки нового водовода 20 октября с 9.00 до окончания работ отключены от централизованной системы холодного водоснабжения будут некоторые абоненты. Со их списком можно ознакомиться по ссылке.

«Просьба к жителям города иметь необходимый запас воды. Руководителям предприятий, организаций и социальных объектов планировать работу с учетом сложившейся обстановки», - отметили в администрации.

Муниципальное предприятие «Водоканал» города Великие Луки приносит извинения за причиненные неудобства.