ЖКХ

Ликвидация Псковской городской свалки запланирована к 2024 году

Реализация мероприятий по ликвидации Псковской городской свалки запланирована в рамках федерального проекта «Чистая страна» к 2024 году, сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объем софинансирования из средств федерального бюджета на эти цели составит в 2022 году - 178,3 млн рублей, в 2023 году - 178,3 млн рублей. Все соглашения уже подписаны, сказал Сергей Грахов.

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В рабочем порядке в филиал ФГБУ «ЦЛАТИ» по Псковской области направлена проектно-сметная документация по рекультивации Псковской городской свалки. Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ» по Псковской области готово принимать участие в осуществлении контроля за выполнением муниципального контракта на проведение работ по рекультивации Псковской свалки, а также в приемке работ и услуг и подписании актов по приемке работ и услуг, добавил Сергей Грахов.