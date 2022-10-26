ЖКХ

После ввода в эксплуатацию экотехнопарка свалки Псковской области закроют и рекультивируют

При вводе в эксплуатацию экотехнопарка в Псковской области мусорные свалки закроют, они будут подлежать рекультивации. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос о будущем мусорных свалок после строительства экотехнопарка задал вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко («Единая Россия»).

«Что будет происходить со свалками? Кто будет заниматься их рекультивацией, и в какие сроки? Другой вопрос связан с логистикой. Потребуется создание специальных мест, перевалочных баз в муниципалитетах. Кто будет заниматься их обустройством? Кто будет в дальнейшем управлять организацией экотехнопарка?» – спросил депутат.

Сергей Грахов ответил, что в ряде муниципалитетов разрабатывается проектно-сметная документация на рекультивацию свалок.

Смотрите также Стоимость строительства экотехнопарка в Псковской области оценивается в 4 млрд рублей

«По логистике - вопрос острый. В территориальной схеме ТКО указано, что при строительстве комплекса по обращению с отходами, располагаемого примерно в центре области, подвоз должен осуществляться автопоездами, которые наполняются на мусороперегрузочных станциях. Их примерные места определены. Это будут площадки, на которые мусоровозы маленькой вместимости будут приезжать и загружать отходы в автопоезд. Затем он сразу уезжает на комплекс. Прорабатывается вопрос о том, кто будет строить эти станции, и кто будет их оператором», – пояснил председатель профильного комитета.

Эксплуатацию экотехнопарка будет осуществлять концессионер, уточнил Сергей Грахов.

«Он может нанять управляющего, но отвечает за все концессионер, сложные технические объекты подлежат контролю.

«Контролеров там будет достаточно много», – добавил он.