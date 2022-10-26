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Геннадий Григорьев о полигоне ТКО: Порхов подставил плечо Пскову

Полигон для твердых коммунальных отходов в Порховском районе подставил плечо Пскову и выручил жителей города. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев о полигоне ТКО в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Порхов подставил плечо Пскову, выручили псковичей. Ждали закрытие полигона давно. Хотелось бы верить, что экотехнопарк введется в эксплуатацию в ближайшее время. Как мне объяснили на заседании комитета, порховский полигон закроется только с открытием экотехнопарка», – сказал депутат.

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Он отметил, что в такое засушливое лето, которое было в этом году, «в Порхове был невыносимый запах». «Не оказался бы экотехнопарк долгостроем, чтобы порховичи не оказались заложниками этой ситуации», – выразил опасения Геннадий Григорьев.