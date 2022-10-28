ЖКХ

Объявлен аукцион на ликвидацию Псковской городской свалки

В Пскове ищут подрядную организацию для ликвидации Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить планировку территории свалки с целью уборки мусора в пределы границы свалки в зонах, где он выходит за нее; сделать откосы более пологими, во избежание оползней; установить конструкцию гидроизоляции поверхности тела территории свалки (планировка отходов свалки, устройство конструкции гидроизоляции поверхности тела свалки, укладка плодородного слоя толщиной 0,20 м, посев трав); соорудить систему пассивной дегазации свалочного тела; построить систему экологического мониторинга.

Работы необходимо выполнить до 15 ноября 2023 года.

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Начальная (максимальная) цена контракта - 353 млн 474 тысяч 388 рублей. Финансирование будет вестись из бюджета города Пскова за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022-2023 годы в рамках реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» регионального проекта «Чистая страна».

Заказчик - управление городского хозяйства администрации Пскова.