ЖКХ

Псковская школа осталась без воды из-за утечки на Рижском проспекте

Утечку на водоводе на Рижском проспекте в Пскове устраняют специалисты муниципального предприятия города «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

В ходе выполненных переключений на водоводах удалось минимизировать количество домов, попавших в зону отключения. В настоящее время без водоснабжения остаются только дом №64а на Рижском проспекте и школа №10, рассказали на предприятии.

«Горводоканал» осуществляет подвоз воды в указанный микрорайон. Автоцистерна располагается возле образовательного учреждения.

«Просим население отнестись к данной ситуации с пониманием. Специалисты делают всё возможное, чтобы горожане вернулись к комфортным условиям жизни как можно скорее», - добавили в «Горводоканале».