ЖКХ

Отключения электроэнергии ожидаются в Великих Луках из-за ремонтных работ

Несколько абонентов в Великих Луках и Великолукском районе отключат от электроэнергии с 29 ноября по 1 декабря из-за производства ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

29 ноября с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители улиц Евдокимовской и Совхозной, а также Вишнёвого переулка в деревне Евдокимово.

30 ноября с 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат в домах №№25-60 на улице Муравьёва.

1 декабря с 9.00 до 17.00 будут обесточены абоненты в деревне Фотьево и на улице Коломенка.