ЖКХ

Отходы от предпринимательской деятельности заполнили контейнерную площадку общего пользования в Острове

Отходы от предпринимательской деятельности заполнили контейнерную площадку общего пользования у дома №10 на улице Ленина в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Среди мусора: коробки из Пыталово, товарно-транспортные накладные, которые должны храниться 5 лет, большое количество коробок из маркетплейсов Печорского района, упаковки и бухгалтерская документация с предприятий, находящихся на другом конце города, и так далее. Данное заполнение контейнера препятствует местным жителям пользоваться услугой по обращению с ТКО, отметили в пресс-службе.

«У большинства юридических лиц, кто заполняет контейнеры своими отходами, договоры отсутствуют. Тем самым они уклоняются от обязанности вести учет образованных отходов в результате собственной деятельности», - прокомментировали в «Экопроме».

Специалисты договорного отдела прошлым летом ездили в Остров для вручения брошюр о необходимости заключения договора с региональным оператором. На предпринимателей, которые отказывались заключать договор, были отправлены заявления в правоохранительные органы. Работа по привлечению к ответственности остальных юридических лиц будет продолжена, добавили в «Экопроме».