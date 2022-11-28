ЖКХ

Псковичей предупредили о штрафах за складирование строительного мусора в контейнер у дома

Бытовые крупногабаритные отходы — старая мебель и техника — входят в состав ТКО. За их вывоз отвечает региональный оператор, доплачивать ничего не нужно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управляющей компании ООО «Новый квартал».

Мусор от текущего ремонта квартир тоже входит в состав ТКО: выбросить старые обои можно без доплаты, уточнили эксперты.

При этом, по их словам, строительный мусор от капитального ремонта — паркет, плитка, бетон — не относится к ТКО и не входит в зону ответственности регионального оператора. За его вывоз отвечает собственник, который затеял ремонт.

Вывезти строительный мусор можно по отдельному договору с регоператором или специализированной компанией за дополнительную плату.

В управляющей компании напомнили, что за неправильное обращение с отходами предусмотрен административный штраф. Если выбросить строительный мусор в контейнер у дома, могут оштрафовать на 1000-2000 рублей. Если неправильное обращение с мусором повлечёт за собой вред здоровью других людей или природе, штраф больше - от 3000 до 4000 рублей.