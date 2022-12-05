ЖКХ

Жители печорской деревни не оплачивают услугу по вывозу мусора, заявили в «Экопроме»

Жители печорской деревни Печки не оплачивают услугу по вывозу мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба ООО «Экопром»

«С 2019 года услуга по обращению с ТКО предоставляется огромному количеству населенных пунктов области, но встречаются и такие районы, в которых оплата услуг по вывозу мусора не производится потребителями никоим образом. Примером этому может служить деревня Печки Печорского района с численностью населения порядка 100 человек», - рассказали в пресс-службе.

Ежемесячно для жителей указанного района формируют квитанции за услугу по обращению с ТКО, однако вручить их адресату у «Почты России» не имеется возможности. Как объяснили в организации, причина заключается в том, что название улиц и нумерация домов в деревне отсутствует.

«Таким образом, жители деревни Печки, получая услугу по вывозу содержимого контейнеров, ее не оплачивают, так как невозможно определить, для кого конкретно предназначена квитанция. В связи с указанными обстоятельствами оплата не производилась с 2019 года, долг жителей района с каждым месяцем становится всё больше, информация о неплательщиках передана в отдел взыскания», - заметили в филиале в компании.

Чтобы не стать злостным неплательщиком и не получить судебный приказ с долгом почти за 4 года работы регоператора, необходимо обратиться в администрацию своего поселения для присвоения номера дома, посоветовали в пресс-службе.

После присвоения номера данную информацию необходимо предоставить в адрес филиала ООО «Экопром», где будут внесены изменения по лицевому счету с целью получения квитанции собственником и возможности дальнейшей оплаты.