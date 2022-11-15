Горводоканал устранил утечку на магистральном трубопроводе в Пскове

Специалисты Горводоканала устранили утечку на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Фото здесь и далее: пресс-служба МП города Пскова «Горводоканал»
При проведении ремонтных работ на пересечении Рижского проспекта с улицей Юбилейной была привлечена тяжёлая техника для раскопки грунта.
Ремонтно-восстановительные работы осложнялись тем, что на линии водовода был построен ларёк, который в свое время уже получал предписание от городских властей о сносе. Как только произошла утечка, хозяин строения оперативно взялся за его демонтаж, пояснили на предприятии.
После того, как к водоводу появился доступ, специалисты водоканала принялись за работу.
В течение дня специалисты произвели сложные ремонтные работы по устранению поперечного перелома чугунной трубы, проложенной на глубине 3,5 метров, которые позволили восстановить систему кольцевого водоснабжения микрорайона.