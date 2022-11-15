ЖКХ

СМС-сервис приёма показаний приборов учёта запускают «Псковские тепловые сети»

СМС-сервис приёма показаний приборов учёта запускает муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Для передачи показаний можно отправить СМС на номер: +7 981-130-02-59 в следующем формате: 1550000000 1/2 10/12. Где 1550000000 - номер лицевого счёта. Далее, через пробел, одна или несколько групп показаний, по количеству зарегистрированных на абонента приборов учёта.

Каждая группа состоит из показаний прибора учёта на начало периода (можно посмотреть в последней квитанции) и текущих показаний, разделенных любым нецифровым символом, пояснили на предприятии.

Например:

1550000000 1/2 10/12, где: